Mercato : Ferran Torres joue avec le PSG pour rester au Barça ?

‎Ferran Torres entretient le flou autour de son avenir et le PSG se retrouve malgré lui au cœur des discussions. Le FC Barcelone s’interroge désormais sur la réalité de l’intérêt parisien et soupçonne une stratégie bien orchestrée du joueur.

‎Mercato PSG : ‎Le Barça voit apparaître une zone d’ombre pour Ferran Torres

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‎‎Les dernières déclarations de Ferran Torres n’ont laissé personne indifférent en Catalogne. En évoquant l’intérêt du PSG tout en rappelant qu’il restait sous contrat avec le FC Barcelone, l’attaquant espagnol a ouvert la porte à toutes les interprétations sans jamais dévoiler ses véritables intentions.

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‎‎Selon Mundo Deportivo, ces propos ont surpris les dirigeants barcelonais. En interne, le club estime avoir toujours soutenu son joueur, y compris lors des périodes où les critiques étaient nombreuses. Cette sortie médiatique a donc été accueillie avec une certaine incompréhension.

‎‎Une pression savamment entretenue ?

‎‎Au sein du Barça, un doute grandit. Les responsables du club ne seraient pas convaincus que le Paris Saint-Germain prépare réellement une offensive pour recruter Ferran Torres. À ce jour, aucun échange concret n’aurait été engagé entre les deux directions, ce qui nourrit le scepticisme des décideurs catalans.

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‎‎Toujours d’après Mundo Deportivo, certains dirigeants pensent que l’international espagnol utiliserait simplement la réputation du club parisien pour renforcer sa position dans les négociations. Son objectif serait d’obtenir une prolongation plus avantageuse après avoir vu sa cote grimper ces derniers mois après le Mondial 2026.

‎‎Le Paris SG, acteur malgré lui de ce feuilleton

‎‎Cette situation place le champion de France dans une position particulière. Son nom alimente les spéculations, mais aucune démarche officielle n’est venue confirmer un intérêt imminent. Ce silence renforce les interrogations qui entourent le dossier.

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‎‎Pendant ce temps, le FC Barcelone reste fidèle à sa ligne de conduite. Le club catalan ne souhaiterait pas revoir son offre contractuelle à la hausse uniquement sous l’effet d’une pression médiatique. Les dirigeants attendent désormais des éléments concrets avant de modifier leur stratégie.

‎‎Le jeu de poker pourrait vite révéler son vainqueur

‎‎Ce dossier illustre parfaitement les nouvelles méthodes du mercato moderne. Une simple déclaration peut modifier l’équilibre des négociations, créer une agitation médiatique et influencer les rapports de force entre un joueur et son club. ‎Si le PSG passe finalement à l’action, Ferran Torres aura démontré qu’il avait vu juste.

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En revanche, si aucune offre n’arrive, la théorie avancée par Mundo Deportivo prendra encore davantage de poids. Une chose est certaine : le Barça entend garder la maîtrise du dossier et refuse, pour l’instant, de céder à ce qui ressemble fortement à une partie de poker.