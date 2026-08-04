Mercato : Urgent ! Le plan du PSG pour Zion Suzuki confirmé

Le PSG accélère pour finaliser le transfert de Zion Suzuki avec les dirigeants de Parme cet été. Mais le portier japonais ne devrait pas rejoindre l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. Luis Campos a un plan tout huilé pour la pépite de 23 ans.

Mercato : Le PSG se rapproche du but pour Zion Suzuki

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Après avoir finalisé le transfert de Maghnes Akliouche avec l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain également sur le point de conclure un accord total avec Parme pour le recrutement de Zion Suzuki. Ce mardi après-midi, le journal L’Équipe confirme que les négociations entre Luis Campos et son homologue de Parme auraient sérieusement avancé ces dernières heures concernant le transfert de l’international japonais.

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Le quotidien sportif assure que le double champion d’Europe en titre s’apprêterait à transmettre une seconde offre à 35 millions d’euros au club italien après un premier chèque de 33 millions d’euros pour le numéro 31 des Gialloblu. Une offre que les pensionnaires du stade Ennio-Tardini seraient prêts à accepter. En cas d’accord total pour le transfert de Suzuki, le dernier rempart de Parme ne devrait pas rejoindre immédiatement l’effectif de Luis Enrique.

Zion Suzuki recruté puis prêté dans la foulée.

Depuis plusieurs jours, Luis Campos travaille activement sur le recrutement de Zion Suzuki, malgré la volonté affichée de Lucas Chevalier de rester au PSG cet été afin de reprendre sa place de titulaire à Matvey Safonov, qui n’envisage aucun départ non plus.

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Ainsi, L’Équipe explique que le club parisien envisagerait de prêter le natif de Newark lors de sa première année de contrat. Zion Suzuki pourrait donc prendre la direction de la Juventus Turin. Opposé au Paris Saint-Germain dans ce dossier, la Vieille Dame a vu le club de Nasser Al-Khelaïfi lui passer devant avec un gros chèque.

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Les Bianconeri auraient donc profité des négociations pour le transfert de Randal Kolo Muani pour évoquer un prêt du gardien de but de Parme. Une formule qui pourrait satisfaire tout le monde.