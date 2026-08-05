Mercato ASSE : Pejcinovic relance le dossier Stassin à Porto

Le dossier Lucas Stassin à l’ASSE est parti pour traîner jusqu’à la fin du mercato estival. Le FC Porto pourrait revenir à la charge dans les derniers instants, compte tenu de l’échec de sa piste prioritaire.

Mercato : Priorité du FC Porto, Pejcinovic repousse les Dragons

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Le départ de Lucas Stassin de l’ASSE est loin d’être acquis. Les clubs intéressés par son profil ne s’activent pas pour le recruter. L’intérêt de Galatasaray a été évoqué ces dernières semaines, mais aucune proposition concrète n’est arrivée sur le bureau des responsables de Kilmer Sports Ventures.

Inscrit sur la liste des cibles du FC Porto en attaque depuis le début du mercato, l’attaquant belge pourrait voir la porte s’ouvrir pour lui au Portugal. Selon les informations de Dennis Bayer, le club peine à boucler le transfert de Dzenan Pejcinovic, en provenance de Wolfsburg.

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Une offre des Dragons, estimée à 23 millions d’euros, a certes été transmise aux Loups, mais l’avant-centre allemand ne veut pas rejoindre Porto, à en croire le journaliste de Sky Sports. Sa préférence irait plutôt à Stuttgart, dont la proposition s’élèverait à 20 millions d’euros, alors que le VfL réclamerait 25 millions d’euros.

Le club portugais va-t-il se rabattre sur Lucas Stassin ?

Compte tenu du refus de Dzenan Pejcinovic, la piste Lucas Stassin reste ouverte. Le FC Porto pourrait se rabattre sur l’avant-centre de l’AS Saint-Etienne, à défaut de celui de Wolfsburg.

Pour débaucher l’international belge (1 sélection), KSV exigerait une indemnité comprise entre 15 et 20 millions d’euros, un montant évidemment inférieur aux exigences du club allemand.

Toutefois, les Portugais seraient bien inspirés de passer à l’offensive d’ici à la mi-août, afin de laisser le temps aux Stéphanois de trouver un remplaçant à leur buteur, en cas de transfert de ce dernier.

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En effet, les décideurs de l’ASSE n’attendront pas d’hypothétiques offres jusqu’au 1er septembre, date de clôture du mercato estival. À un certain moment, ils fermeront la porte de sortie s’ils n’ont plus la possibilité de remplacer les potentiels partants.