Mercato ASSE : Le prix de Stassin fixé, Galatasaray suit !

L’ASSE a réaffirmé son intention de ne pas brader Lucas Stassin. Le prix fixé à Galatasaray pour l’avant-centre confirme la tendance.

Mercato : L’ASSE souffle le prix de Lucas Stassin à Galatasaray

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L’ASSE est encore partie pour garder ses joueurs clés, dont Lucas Stassin, comme l’été dernier. Il est très courtisé en Ligue 1 comme à l’étranger. Au Portugal, le Sporting Portugal et le Sporting Clube Braga sont à la lutte pour el recruter.

L’attaquant des Verts n’est pas officiellement sur le marché, mais la direction stéphanoise pourrait accepter son éventuel transfert. Seulement si les offres de ses prétendants sont à la hauteur des attentes de Kilmer Sports Ventures (KSV).

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L’exigence des dirigeants du groupe canadien est connue depuis longtemps. Il espère une indemnité de 20 millions d’euros pour Lucas Stassin. Selon les informations de TRT Spor, c’est justement le prix fixé à Galatasaray, le nouveau venu sur la longue liste des clubs désireux de recruter le buteur des Verts depuis l’été 2025.

Le club turc prêt à s’aligner sur les 20 M€ exigés par Saint-Etienne

Le néo-international Belge (1 sélection) est la nouvelle priorité du club basé à Istanbul. La source croit savoir que les dirigeant Stambouliote seraient prêt à s’aligner sur la demande de l’AS Saint-Etienne pour s’attacher les services de Lucas Stassin.

Qualifié pour la Ligue des champions, Galatasaray cherche des renforts pour mieux figurer dans la campagne européenne.

Le joueur de 21 ans pourrait être enchanté par l’idée de jouer la C1. Néanmoins, il est possible qu’il ne soit pas emballé par le championnat turc. Surtout qu’il a des touches en Premier League (Sunderland), en Serie A en Italie (Lazio Rome), en plus du Portugal.

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Pour rappel, l’ASSE a déboursé 10 millions d’euros pour recruter Lucas Stassin au KVC Westerlo en Belgique, aout 2024. Sous contrat jusqu’à fin juin 2028, il est valorisé à 15 millions d’euros par Transfermarkt.