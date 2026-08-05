Mercato ASSE : Accord conclu pour ce transfert XXL

Le mercato s’accélère à l’ASSE. Pendant que les Verts cherchent à renforcer leur effectif, ils avancent aussi sur plusieurs dossiers de départ. Tout serait OK pour le transfert du milieu Igor Miladinovic.

Mercato ASSE : Igor Miladinovic plie bagage

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Igor Miladinovic et l’ASSE, c’est bientôt fini. Un accord scelle déjà le départ du jeune milieu offensif serbe. En plein remaniement d’effectif, les Verts s’apprêtent à laisser filer le joueur de 23 ans, désormais tout proche d’un retour au pays.

Recruté en 2024 depuis le FK Čukarički, le Stéphanois ne s’éternisera pas dans le Forez, malgré un contrat courant jusqu’en 2028. Il va bientôt dire au revoir aux Verts. Selon les informations de Les Transferts, entre l’AS Saint-Étienne et le Partizan Belgrade, les négociations ont abouti à un prêt d’une saison. Il y a une option d’achat insérée dans le deal.

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Sur le terrain, la trajectoire du Serbe est restée en dent de scie. Il a fait 33 apparitions avec les Verts. Bilan : deux buts et une passe décisive. Le milieu n’a pas su s’imposer sur la durée à Saint-Étienne. Freiné par la concurrence au milieu de terrain, son temps de jeu s’est révélé trop limité pour marquer les esprits.

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Ce retour aux sources offre au joueur une vraie chance de se relancer après le calvaire. Le club serbe mise sur son talent pour se renforcer, tandis que la Ligue 1 perd un élément en manque de temps de jeu. De leur côté, les dirigeants stéphanois allègent leur masse salariale pour continuer de dégraisser l’effectif. Une opération idéale où chaque partie trouve son compte.