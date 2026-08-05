Mercato Stade Rennais : Ça chauffe, un cadre veut claquer la porte   

Le Stade Rennais tremble pour l’un de ses cracks. Malgré la confiance de Franck Haise et la volonté du club de le prolonger, Abdelhamid Aït Boudlal ne souhaite pas renouveler son contrat et envisage un départ dès cet été.

Mercato Stade Rennais : Abdelhamid Aït Boudlal sur le départ ?

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Révélé la saison passée, Abdelhamid Aït Boudlal impressionne. Le Stade Rennais voulait sécuriser son défenseur central en rallongeant son contrat actuel qui court jusqu’en 2028. Mais le joueur refuse. Pire, il vise un départ pendant ce mercato estival.

Pendant ce temps, la défense se transforme. Les Bretons ont bouclé l’arrivée de Charlie Cresswell. L’Anglais débarque via un prêt payant de 2,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire de 22,5 millions. Une telle somme montre que les dirigeants veulent bâtir leur charnière autour de lui. Franck Haise, lui, imaginait aligner Aït Boudlal à ses côtés.

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Cet espoir s’effondre. Le directeur sportif Loïc Désiré pensait maîtriser le dossier. Il avait affiché son intention de prolonger le Marocain et l’attaquant Estéban Lepaul. Mais le joueur refuse l’offre rennaise et envisage de partir, comme le confirme l’insider Jonathan. Rennes lui offrait pourtant une place de titulaire et des perspectives radieuses.

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L’ancien joueur de l’Académie Mohammed VI suscite des convoitises majeures. Le Borussia Dortmund le suit d’ailleurs depuis de longs mois. Ces derniers jours, un club anglais a dégainé une offre pour déloger la pépite marocaine. Mais les dirigeants du Stade Rennais ont dit non. Le jeune roc entre pleinement dans les plans du club breton.