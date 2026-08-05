Mercato FC Nantes :  29 buts, Kita s’offre un monstre !

Le FC devance plusieurs clubs européens pour s’offrir un jeune buteur pendant ce mercato estival. Le crack a paraphé son bail.

Mercato : Le FC Nantes souffle Evan Cidemé à l’Europe

La suite après cette publicité

Le FC Nantes s’offre un renfort XXL. Libre de tout contrat après son départ de l’EA Guingamp, l’attaquant Evan Cidemé rejoint les Canaris. Le jeune joueur a convaincu la direction nantaise au terme de plusieurs semaines d’essai à La Jonelière.

Né le 3 janvier 2008, le jeune homme de 18 ans signe un contrat stagiaire professionnel de deux saisons, une information confirmée par La Tribune Nantaise. Il intégrera l’effectif des U19 Nationaux dès le début de cette campagne 2026-2027. Son test probant a levé les doutes des recruteurs du FC Nantes. Lors de ses deux dernières saisons à l’EA Guingamp, il a fait trembler les filets à 29 reprises.

À voir

Mercato ASSE : L’arrivée de Camilo bloquée par un détail inattendu ?

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Accord proche, un solide roc arrive

Les prétendants se bousculaient. Libéré par Guingamp, Cidemé attirait les regards en France, mais aussi au Portugal, en Italie, en Belgique et en Autriche. Mais le jeune buteur a tranché : ce sera Nantes. Les Canaris réalisent une excellente opération comptable et sportive en recrutant ce talent sans débourser la moindre indemnité de transfert.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Un top joueur donne son feu vert à Kita

Mercato FC Nantes : C’est confirmé, Kita attend le jackpot pour ce cadre

À voir

PSG : Un buteur surprise s’offre à Luis Enrique !

Cette signature s’inscrit dans un mercato estival très actif. Le club ligérien multiplie les ajustements à tous les échelons, de l’académie jusqu’à l’équipe première. Si la gestion de certains départs occupe encore les dirigeants, Nantes prépare activement l’avenir. Prochaine étape pour Evan Cidemé ? S’imposer chez les U19 pour espérer toquer, à terme, à la porte des pros.