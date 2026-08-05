PSG : Un buteur surprise s’offre à Luis Enrique !

Le PSG pourrait bien avoir trouvé une excellente surprise au sein même de son centre de formation. À seulement 18 ans, Adam Ayari impressionne déjà Luis Enrique et pourrait rapidement franchir un cap avec l’équipe première.

PSG : Adam Ayari crève l’écran à l’entrainement

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Le début de la préparation estivale réserve parfois des révélations inattendues. Cette année, c’est Adam Ayari qui attire tous les regards au Campus PSG. Promu professionnel cet été avec un contrat courant jusqu’en 2029, le jeune Franco-Tunisien profite de l’absence de plusieurs internationaux pour démontrer l’étendue de son talent sous les yeux du staff parisien.

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Selon les informations du journaliste Abdel Hamed, l’attaquant de 18 ans a marqué des points au fil des séances d’entraînement. Sa qualité technique, sa capacité à éliminer son adversaire et son aisance dans les petits espaces correspondent parfaitement aux exigences de Luis Enrique. Une montée en puissance qui ne passe visiblement pas inaperçue.

Un profil qui intéresse Luis Enrique

Le technicien espagnol apprécie les joueurs capables de s’adapter à plusieurs postes offensifs. Adam Ayari répond précisément à cette attente. S’il préfère évoluer sur le côté gauche, il peut également jouer en soutien de l’attaquant ou occuper la pointe lorsque la situation l’exige. Le jeune Parisien séduit aussi par son intelligence de jeu.

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Sa vision, sa créativité et sa faculté à conserver le ballon sous pression lui permettent de créer des décalages et d’accélérer les offensives. Des qualités déjà observées la saison passée avec les U19, où il s’est montré décisif en Championnat National, en Coupe Gambardella et en Youth League.

Une première occasion de frapper un grand coup

Les performances du jeune Titi pourraient être récompensées beaucoup plus vite que prévu. D’après Abdel Hamed, Adam Ayari devrait intégrer le groupe parisien appelé à affronter Majorque lors du premier match amical de la préparation. Une opportunité idéale pour mesurer son niveau face à une opposition plus relevée.

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Cette rencontre pourrait également offrir à Luis Enrique des réponses importantes avant le début de la saison. Une prestation convaincante renforcerait considérablement les chances du jeune attaquant de rester régulièrement au contact du groupe professionnel et d’intégrer progressivement la rotation.

Le pari de la jeunesse peut rapporter gros

Le PSG a souvent été critiqué pour la difficulté rencontrée par ses jeunes à s’imposer durablement en équipe première. Pourtant, depuis l’arrivée de Luis Enrique, les talents issus du centre de formation bénéficient d’une attention plus importante lorsqu’ils répondent aux exigences tactiques et techniques du coach espagnol.

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Adam Ayari semble réunir plusieurs ingrédients indispensables pour réussir. Son potentiel est réel, mais le plus difficile commence maintenant : confirmer face à une concurrence féroce. Si les impressions observées à l’entraînement se prolongent en match, le PSG pourrait tenir un nouvel atout offensif capable de surprendre tout le monde au cours des prochains mois.