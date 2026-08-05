Mercato OM : Accord scellé pour l’arrivée de Ozoh à Marseille ?

Sans grands moyens mais avec des idées, l’OM est sur tous les fronts cet été. Pour renforcer son milieu de terrain avant la reprise, les dirigeants phocéens ciblent le jeune David Ozoh.

Mercato : L’OM fonce sur David Ozoh

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L’OM prépare du lourd pour la saison prochaine. Malgré un budget encadré, le club phocéen ne renonce pas à renforcer son effectif. Les dirigeants marseillais ciblent désormais un jeune milieu anglais : David Ozoh.

Le milieu de terrain reste l’une des priorités de l’Olympique de Marseille avant le début de la saison. D’après les informations de Transferfeed, le club s’est positionné sur David Ozoh, actuellement sous contrat avec Crystal Palace. À 21 ans, le crack anglais dispose encore d’une importante marge de progression. Son engagement avec les Eagles court jusqu’en juin 2027. Son potentiel séduit les recruteurs olympiens.

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Marseille n’est toutefois pas seul sur ce dossier. Le FC Cologne suit également le joueur de près, tandis que Hull City reste attentif à son évolution. Cette concurrence pourrait faire grimper l’intérêt autour du milieu anglais et compliquer les négociations avec Crystal Palace. L’OM devra donc vite agir s’il souhaite prendre l’avantage.

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La saison dernière, David Ozoh a accumulé de l’expérience grâce à un prêt à Derby County. Il y a disputé 35 rencontres toutes compétitions confondues et inscrit deux buts. Au-delà des statistiques, le jeune milieu a montré de belles qualités. Une progression qui renforce sa cote sur le marché. Marseille veut passer à l’attaque. Son volume de jeu, sa jeunesse et son potentiel correspondent au profil recherché par les dirigeants olympiens.