Mercato OM : Départ acté pour Igor Paixão ? Un indice tombe

‎Igor Paixão continue d’alimenter les interrogations autour de son avenir à l’OM. Alors que plusieurs sources évoquent un possible transfert au cours de ce mercato, un message publié sur les réseaux sociaux par son entourage est venu renforcer les spéculations.

‎Mercato OM : La femme d’Igor Paixão a-t-elle vendu la mèche pour son avenir ?

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‎L’OM poursuit un mercato marqué par de nombreux mouvements. Après plusieurs départs majeurs, l’avenir d’Igor Paixão suscite désormais de nombreuses discussions. L’ailier brésilien, arrivé avec l’étiquette d’un joueur capable de faire basculer les rencontres, figure aujourd’hui parmi les éléments dont le nom circule avec insistance sur le marché. ‎

Selon La Provence, les dirigeants marseillais n’écarteraient pas l’idée d’un transfert si une offre importante arrivait sur la table. Dans le même temps, un détail observé sur Instagram est venu alimenter les rumeurs.

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La compagne du joueur a partagé une photographie du stade Vélodrome accompagnée du message : « Ça restera à jamais dans mon cœur », agrémenté de deux cœurs aux couleurs de l’OM. Une publication qui n’a évidemment pas échappé aux supporters.

La femme d’Igor Paixão 🇧🇷 sur Instagram, elle spoil son départ ou quoi ? 😐🤔 pic.twitter.com/ikeFdeyL46 — La Source Marseillaise (@lasource13013) August 4, 2026

‎Les contraintes financières dictent le mercato marseillais

‎Le contexte économique explique largement les choix opérés par la direction olympienne. Face aux exigences du fair-play financier et aux engagements pris devant les instances, Marseille doit poursuivre son opération de rééquilibrage budgétaire avant d’envisager de nouveaux renforts. ‎Le directeur sportif Grégory Lorenzi a d’ailleurs reconnu la situation sans détour :

« La priorité est de retrouver une santé financière. Nous avons pris des engagements auprès de la DNCG et de l’UEFA que nous devons respecter. Cela passe forcément par des ventes ou des prêts afin de réduire la masse salariale ».

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Il a ajouté : « Sans cela, nous ne pourrons pas enregistrer de nouveaux joueurs. C’est la réalité de notre situation aujourd’hui. Nous écouterons les offres intéressantes pour certains joueurs majeurs. Dire le contraire serait mentir. »

Les prétendants restent attentifs au dossier

‎Le profil d’Igor Paixão ne laisse pas insensibles plusieurs clubs anglais. D’après les informations de La Provence, Leeds s’est déjà manifesté, tandis que L’Équipe indique qu’Aston Villa s’est renseigné sur la situation du Brésilien, sans qu’une négociation officielle n’ait encore été lancée.

‎Ces intérêts pourraient rapidement faire évoluer le dossier. Dans un marché où les ailiers rapides et percutants sont particulièrement recherchés, une proposition convaincante pourrait obliger les dirigeants marseillais à réfléchir, malgré l’envie affichée par le joueur de poursuivre l’aventure sur la Canebière.

Entre nécessité économique et risque sportif : le pari de l’OM

‎Le cas Igor Paixão illustre parfaitement le dilemme auquel Marseille est confronté. Le club doit assainir ses finances tout en conservant une équipe suffisamment compétitive pour répondre aux ambitions sportives de la saison. Trouver cet équilibre relève d’un véritable exercice de funambule.

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‎Si le message publié par l’entourage du joueur ressemble à un simple hommage, il intervient dans un contexte où chaque détail est scruté. À ce stade, aucun départ n’est officiellement acté. Mais entre les différentes informations et les impératifs financiers rappelés par Grégory Lorenzi, le feuilleton Igor Paixão est loin d’avoir livré son dernier épisode.