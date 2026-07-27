Mercato ASSE : Lucas Stassin suscite de timides intérêts

Où va jouer Lucas Stassin cette saison, s’il quitte l’ASSE cet été ? En Turquie ou au Portugal ? Son nom est associé à quatre clubs de ces deux pays.

Mercato : Braga et Porto se renseignent sur Stassin, l’ASSE les refroidit

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Valorisé à 15 millions d’euros par Transfermarkt, Lucas Stassin représente une valeur marchande sûre pour l’ASSE. Il est d’ailleurs le joueur le mieux valorisé de l’effectif stéphanois. Désireux de quitter le club de Ligue 2 pour rejoindre une équipe évoluant dans l’élite, il est sur le marché des transferts.

Les clubs ne se bousculent pas certes aux portes de Kilmer Sports Ventures pour recruter l’attaquant des Verts, mais il suscite quelques intérêts, notamment au Portugal et en Turquie. Le SC Braga et le FC Porto se sont renseignés sur sa situation contractuelle.

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Les deux clubs portugais ont été refroidis par l’exigence de la direction de l’AS Saint-Etienne. Selon les bruits du mercato, elle réclame 20 millions d’euros pour lâcher l’avant-centre belge.

L’attaquant de Saint-Etienne intéresse Besiktas et Galatasaray, mais aucune offre concrète

En Turquie, le Besiktas avait été également tâté le terrain en tout début de mercato, mais il n’est pas passé à l’offensive depuis l’ouverture officielle du marché des transferts, le 15 juin. Désormais, c’est Galatasaray qui manifeste son intérêt pour Lucas Stassin.

Qualifié pour la Ligue des champions, le club stambouliote cherche des renforts pour la campagne européenne. L’autre club d’Istanbul préparerait une offre avoisinant la valeur marchande numéro 9 de l’ASSE. Mais comme indiqué, KSV en attend plus.

D’ailleurs, le média turc Black Eagles, qui confirme l’intérêt du Besiktas, assure qu’il n’est toujours pas passé à l’offensive après avoir pris des nouvelles du néo-international Belge (1 sélection). Toutefois, ce dernier reste sur une large liste des pistes sondées par le club.

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Pour rappel, Lucas Stassin a été recruté à l’été 2024 contre 10 millions d’euros. En deux saisons sous le maillot stéphanois, il a disputé 64 matchs, pour 23 buts inscrits et 14 passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues.