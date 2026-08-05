Mercato ASSE : L’arrivée de Camilo bloquée par un détail inattendu ?

‎L’ASSE avance sur plusieurs dossiers sur le mercato afin d’offrir un effectif plus compétitif à Ian Cathro. Mais une piste offensive pourrait obliger les dirigeants stéphanois à prendre une décision particulièrement délicate. Derrière l’intérêt porté à Camilo Mena, un casse-tête réglementaire menace de rebattre les cartes.

Mercato ASSE : Un taulier sacrifié pour Camilo ?

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‎L’ASSE continue de sonder le mercato pour renforcer son secteur offensif avant le lancement de la saison de Ligue 2. Parmi les profils suivis avec attention figure Camilo Mena, ailier colombien de 23 ans qui évolue au Lechia Gdańsk. Percutant, rapide et capable d’éliminer son adversaire dans les petits espaces, le joueur possède des qualités qui correspondent parfaitement aux besoins identifiés par le staff stéphanois.

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‎Pourtant, ce dossier ne dépend pas uniquement d’un accord financier avec le club polonais. Une contrainte administrative pourrait rapidement devenir le principal obstacle. Sur le réseau social X, le supporter stéphanois Dylan Dusart a rappelé un élément essentiel dans la conclusion du deal :

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« Joueur extra-communautaire, sauf tour de magie. Ça implique une vente de Ben Old ou de Mahmoud Jaber, deux joueurs blessés jusqu’à la fin du mercato », a-t-il alerté. Une remarque qui résume parfaitement le défi auquel sont confrontés les dirigeants ligériens face à ce dossier prioritaire du mercato.

Le quota réglementaire place les dirigeants face à un choix sensible

‎En Ligue 2, le nombre de joueurs extra-communautaires est limité. Cette réglementation oblige chaque club à gérer son effectif avec une grande précision. Dans le cas de Saint-Étienne, l’arrivée de Camilo Mena pourrait nécessiter le départ d’un joueur occupant déjà cette catégorie administrative. ‎Deux noms reviennent naturellement dans les discussions : Ben Old et Mahmoud Jaber.

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Le premier poursuit sa convalescence après une blessure à la cheville, tandis que le second, touché aux adducteurs, vient tout juste de reprendre l’entraînement. Malgré leurs pépins physiques, les deux joueurs restent considérés comme des éléments importants du projet sportif. Les sacrifier uniquement pour libérer une place réglementaire représenterait un choix particulièrement difficile.

Un mercato qui pourrait basculer dans les prochaines semaines

‎Si l’ASSE décide d’accélérer sur le dossier Camilo Mena, plusieurs scénarios sont envisageables. Les dirigeants pourraient chercher une solution interne, négocier un départ ou finalement privilégier la stabilité de l’effectif actuel. Chaque option comporte des avantages, mais également des risques pour la saison à venir.

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‎Cette situation illustre toute la complexité d’un mercato moderne. Il ne suffit plus de convaincre un joueur ou son club. Les contraintes administratives, les blessures et l’équilibre du groupe pèsent désormais autant que les considérations sportives. Dans le Forez, chaque décision prise au cours des prochaines semaines pourrait avoir des conséquences importantes sur le rendement de l’équipe.

Le pari Mena vaut-il vraiment un tel sacrifice ?

‎Sur le plan sportif, Camilo Mena représente un profil particulièrement intéressant. Sa capacité à accélérer le jeu, à provoquer balle au pied et à créer des différences pourrait apporter une nouvelle dimension à l’attaque stéphanoise. Pour une équipe qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Ligue 2, ce type de joueur est forcément attractif.

‎En revanche, se séparer de Ben Old ou de Mahmoud Jaber uniquement pour respecter un quota poserait une vraie question stratégique. Les deux joueurs disposent d’un potentiel reconnu et pourraient retrouver leur meilleur niveau une fois remis de leurs blessures.

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L’ASSE devra donc arbitrer entre une opportunité immédiate et la continuité de son projet sportif. Plus que jamais, ce dossier montre que le mercato ne se résume pas à une simple signature : il s’agit aussi de faire les bons choix au bon moment, sans fragiliser un collectif appelé à retrouver rapidement l’élite du football français.