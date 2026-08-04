INFO Mercato : C’est bouclé, Mika Godts arrive au Paris SG !

Après Maghnes Akliouche en provenance de l’AS Monaco, Mika Godts pourrait être la prochaine recrue estivale du PSG. L’Ajax Amsterdam ne semble plus se faire d’illusions pour son ailier belge et s’active déjà pour assurer sa succession.

L’Ajax est conscient du départ de Mika Godts et prépare sa succession

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Dimanche, la presse néerlandaise a révélé que Luis Campos a transmis une première offre de 40 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus, soit un total de 45 millions d’euros, à son homologue de l’Ajax Amsterdam pour le transfert de Mika Godts. Le quotidien De Telegraaf ajoute que cette proposition ne devrait pas suffire à convaincre le club hollandais qui réclame au minimum 60 millions d’euros pour son attaquant de 21 ans.

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Cependant, un accord autour de 50 millions d’euros, bonus inclus, serait espéré par toutes les parties. D’ailleurs, le journaliste Mike Verweij rapporte ce mardi que l’Ajax serait bien conscient du prochain départ de la pépite belge au Paris SG. Si bien que le directeur technique du club ajacide, Jordi Cruyff, travaillerait déjà en coulisses sur son remplacement. Selon le journaliste de De Telegraaf, l’Ajax aurait prévu de recruter deux attaquants pour se renforcer après le départ de Mika Godts.

Ainsi, après l’international allemand Julian Brandt, arrivé librement en provenance du Borussia Dortmund, le club d’Amsterdam aurait déjà pris contact avec Noa Lang, ailier gauche de Napoli, afin d’en faire l’un des principaux candidats à sa succession, selon le journaliste néerlandais Dennie van Laar. À Paris comme à Amsterdam, le départ de Mika Godts ne fait plus l’ombre d’aucun doute.

Le Paris SG très confiant pour le transfert de Mika Godts

Face à la posture de l’Ajax Amsterdam, l’agent de Mika Godts n’a pas pris de pincettes au moment de faire le point sur le dossier. Dans les colonnes du journal néerlandais De Telegraaf, Niels De Jonck a notamment déclaré : « Mika a reçu une proposition salariale et a donné son accord de principe. Le PSG a clairement fait savoir qu’il souhaitait absolument recruter Mika.

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Et Mika veut aller à Paris, ce qui me semble logique quand on passe de l’Eredivisie au double vainqueur de la Ligue des champions (…) Chacun a ses propres intérêts et c’est normal. Mais je suis confiant quant au fait que les deux clubs vont trouver un accord sur le montant du transfert. »

Après cette sortie fracassante, l’Insider Djamel assure que le transfert du natif de Leuven devrait être réglé rapidement. « Mika Godts veut absolument venir et les récentes sorties de son agent visent directement à faire pression sur l’Ajax », souligne le spécialiste du club de la capitale.

Toujours selon la même source, même si les Lanciers affichent publiquement un discours « non-vendeur », la direction de l’Ajax est bien consciente que le joueur a tranché pour Paris. « Côté Paris Saint-Germain, on estime que ce n’est « qu’une question de jours » avant l’accord total avec l’Ajax. Pour rappel, un contrat de 5 ans est déjà prêt pour Mika Godts à Paris », ajoute Djamel.

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