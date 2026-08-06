Mercato ASSE : Trois géants européens se déchirent pour ce crack

Un nouveau prétendant débarque pour s’offrir Lucas Stassin pendant ce mercato estival. Les dirigeants de l’ASSE sont vendeurs.

Mercato ASSE : Lucas Stassin vers le Portugal ?

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Un troisième grand club portugais fonce sur le crack de l’ASSE, Lucas Stassin. À quelques jours de lancer sa saison de Ligue 2, le club n’a toujours pas renfloué ses caisses. Kilmer Sports Ventures enchaîne les arrivées, mais les départs majeurs restent bloqués.

Igor Miladinovic devrait ouvrir la voie. En revanche, le dossier Lucas Stassin stagne. L’attaquant belge veut partir. Malgré une préparation sérieuse et un but face à Venise, il refuse de jouer en deuxième division. Problème : les offres manquent. L’été dernier, les dirigeants ont repoussé 29 millions d’euros du Paris FC.

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Aujourd’hui, le calme règne. Cette passivité inquiète l’AS Saint-Étienne, qui attend cette vente pour recruter son futur avant-centre. Des portes s’ouvrent. Ipswich Town discute avec le joueur, tout comme le Benfica Lisbonne. D’après Peuple Vert, l’équipe de Marco Silva pense au numéro 9 stéphanois.

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Le Benfica devient ainsi le troisième club portugais cité dans ce dossier, après le FC Porto et le Sporting Braga. Troisième du dernier championnat, le club lisboète doit jouer les qualifications de la Ligue Europa. Pour le moment, aucune offre officielle n’est tombée. Saint-Étienne a pris sa décision. Les Foréziens vendront Stassin uniquement contre un chèque important.