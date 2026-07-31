Mercato ASSE : Lucas Stassin choisit déjà son futur club

Une fenêtre s’ouvre en Premier League pour Lucas Stassin de l’ASSE. Le club promu aurait trouvé un accord contractuel avec l’attaquant.

ASSE Mercato : Stassin d’accord pour rejoindre Ipswich Town

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Outre les intérêts de Galatasaray, du FC Porto ou encore du SC Braga pour Lucas Stassin, attaquant de l’ASSE, celui d’Ipswich Town a été révélé en tout début du mercato d’été par le compte X Ipswich Town Türkiye. Et depuis, plus rien ! En quête d’un avant-centre, le club promu en Premier League a finalement recruté le Brésilien Emersonn (22 ans) à Toulouse FC, contre 28 millions d’euros.

Alors que l’on croyait la piste menant vers l’attaquant de Belge refermée, La voix des Verts annonce une offensive du club britannique. Ce dernier pousse pour boucler le transfert de Lucas Stassin de l’AS Saint-Etienne, à en croire la source. Les discussions entamées depuis plusieurs semaines auraient abouti à un accord entre les deux parties.

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Le numéro 9 des Verts se serait mis d’accord avec les Tractor Boys sur son salaire et sur la durée de son contrat. En tout cas, le média spécialisé affirme que le joueur de 21 ans est séduit par le projet d’Ipswich Town.

Le promu en Premier League doit maintenant convaincre Saint-Etienne

Mais il reste encore un gros obstacle à lever : celui de Kilmer Sports Ventures. Le groupe aux commandes de l’ASSE depuis juin 2024 exige une indemnité entre 15 et 20 millions d’euros pour lâcher l’avant-centre. Pour rappel, il avait été recruté au KVC Westerlo (Belgique) contre 10 millions d’euros et il est valorisé à 15 millions d’euros par Transfermarkt.

Doté d’un gros budget dans l’élite anglaise, Ipswich Town ne devrait pas être freiné par la demande de KSV. Le promu a certes les moyens de débaucher Lucas Stassin, mais il n’a pas encore transmis de proposition concrète à date.

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Le transfert pourrait néanmoins se boucler dans les derniers instants du mercato, comme c’est souvent le cas des dossiers qui traînent pendant toute la durée du marché.