Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de cet international français  

La direction du PSG lorgne un international français en Angleterre pour ce mercato estival. Les Anglais ont fixé le tarif pour leur roc.

Mercato PSG : Malo Gusto vers Paris cet été ?

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Le PSG vise du très lourd pour apporter de tonus à sa ligne défensive pendant ce mercato estival. Plutôt que de dénicher une simple doublure pour Achraf Hakimi, le club de la capitale veut lui installer un vrai rival dans les pattes. Selon The Sun, les dirigeants franciliens ciblent l’international français Malo Gusto.

L’opportunité paraît belle. À Chelsea, l’ancien Lyonnais de 23 ans risque de chauffer le banc suite à l’arrivée de Marco Palestra, recruté pour 50 millions d’euros. Coincés par le fair-play financier anglais, les Blues doivent dégraisser leur effectif au plus vite. Luis Enrique a déjà donné son vert pour le profil du joueur, mais l’état-major parisien hésite encore avant de lancer l’offensive.

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Plusieurs obstacles viennent freiner ce dossier. Paris cherche un latéral polyvalent capable d’évoluer dans l’axe. Malo Gusto reste un spécialiste du couloir. Il y a également le prix de l’international français. Chelsea exige 87 millions d’euros pour son défenseur, lié au club jusqu’en 2030.

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Luis Campos sortira-t-il le chéquier pour le Français ? C’est une somme importante pour un joueur dont les qualités offensives ne compensent pas toujours les lacunes défensives. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande de crack tricolore est estimée à 35 millions d’euros. La saison dernière, Malo Gusto a disputé 34 matchs de Premier League avec les Blues, a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives.