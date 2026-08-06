Mercato OM : Accord conclu pour le transfert de Danilov ?

L’OM prépare déjà l’après-Leonardo Balerdi. Pour renforcer sa défense, le club phocéen multiplie les pistes et s’intéresse désormais à l’un des plus grands espoirs du football russe : Kirill Danilov.

Mercato : L’OM cible la pépite russe Kirill Danilov pour blinder sa défense

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Ça bouge à Marseille cet été dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs. Aucun joueur n’est intouchable à l’OM. Les dirigeants marseillais cherchent des portes de sortie à tous les indésirables.

Pour anticiper le départ probable de Leonardo Balerdi, l’Olympique de Marseille explore une piste en Russie. Les dirigeants olympiens visent un jeune talent du CSKA Moscou : Kirill Danilov. À 18 ans, le défenseur central russe impressionne déjà par sa maturité.

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Selon les indiscrétions, Marseille craque pour ce grand espoir. Le prodige moscovite a été titulaire à 17 reprises la saison dernière et déjà sélectionné deux fois en équipe nationale. Bien que son contrat s’étende jusqu’en décembre 2029, sa progression attire l’attention des recruteurs européens.

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Face à l’intérêt pressant de plusieurs clubs pour Leonardo Balerdi, l’OM flaire certains coups pour compenser ce vide. Danilov incarne parfaitement la stratégie marseillaise : recourir à de jeunes joueurs à fort potentiel pour bâtir sur la durée. Son arrivée stimulerait aussi la concurrence interne au sein du secteur défensif. Bien que les négociations débutent à peine, l’affaire pourrait rapidement s’accélérer.