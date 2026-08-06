Mercato ASSE : Huss Fahmy fait une révélation de taille

Huss Fahmy, grand patron du recrutement à l’ASSE, a fait une mise au point sur le mercato à trois semaines de la fermeture du marché des transferts.

Mercato : La Direction de l’ASSE annonce des arrivées et des départs

La suite après cette publicité

Le mercato de l’ASSE stagne certes depuis quelques jours, mais il n’est pas encore bouclé. Ça va bouger dans le sens des départs comme celui des arrivées. Igor Miladinovic et Mickaël Nadé sont sur le point de quitter le club. Idem pour Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Pierre Ekwah, qui sont aussi sur la liste des partants.

Ayant recruté six nouveaux joueurs cet été : Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye, Thierno Ballo, Aron Csongvai et Lucas Lavallée, le club ligérien doit dégraisser son effectif estimé à 31 joueurs professionnels, avant d’éventuelles arrivées en renfort.

À voir

Mercato : Ça chauffe, le Stade Rennais chasse un cadre

« Il y aura encore des arrivées et des départs. Il n’est pas question de changer tout le monde, mais plutôt de faire des ajustements, […]. Ce dont on est sûrs, c’est que quand le mercato se terminera, nous aurons un groupe de joueurs et un staff qui sont sur la même longueur d’onde », a confirmé Huss Faymy, dans le quotidien Le Progrès.

Fahmy : « Loïc Perrin est impliqué dans toutes les discussions… »

Pour remplir cette tâche, Loïc Perrin est au cœur des négociations. En tant que directeur sportif, il est fortement impliqué dans le mercato, contrairement aux allégations qui réduisent son travail à un simple rôle d’intermédiaire entre la Direction du club et les joueurs.

Vice-président exécutif de Kilmer Sports Ventures (KSV) et Directeur des opérations football à l’AS Saint-Etienne, Huss Fahmy a tenu a faire la mise au point suivante. « Loïc (Perrin) est très humble, il n’aime pas la lumière, ce qui fait que certains doutent de son importance. Il est impliqué dans toutes les discussions… », a-t-il clarifié.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Le capitaine fixe le cap avant le début de la Ligue 2

Mercato ASSE : Trois géants européens se déchirent pour ce crack

À voir

PSG Mercato : Al-Khelaïfi débarque à Liverpool pour Barcola

« Mais quand les choses tournent mal, les personnes à blâmer, c’est nous », assume le dirigeant du groupe canadien aux commandes du club stéphanois.