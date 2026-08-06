Mercato : Ça chauffe, le Stade Rennais chasse un cadre  

Le Stade Rennais veut alléger son secteur défensif. Lilian Brassier, lui, ne compte pas bouger. Malgré la volonté du club breton de réduire son effectif, le défenseur central reste déterminé à poursuivre l’aventure en Bretagne.

Mercato Stade Rennais : Lilian Brassier a tranché pour son avenir

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Poussé vers la sortie par le Stade Rennais, Lilian Brassier résiste. Le club breton souhaite dégraisser sa défense et vise les départs du Français et d’Alidu Seidu. Problème : l’ancien Brestois se sent parfaitement bien en Bretagne et refuse de plier bagage pendant ce mercato estival.

Le secteur défensif de Rennes étouffe sous le nombre. Avec la signature récente de Charlie Cresswell pour 25 millions d’euros, Franck Haise aligne désormais six défenseurs centraux. On y retrouve Cresswell, Rouault, Ait Boudlal, Oliveira, Seidu et Brassier. Trop d’options tuent l’équilibre. Le Stade Rennais doit vendre.

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Lilian Brassier a pris sa décision. Il veut rester malgré la rude concurrence. Arrivé lors du mercato hivernal de 2025, l’ancien Marseillais n’envisage aucun départ à court terme, une posture confirmée par le journaliste Sébastien Denis. Ses prétentions salariales et ses envies personnelles freinent toute négociation. Seule une offre financière XXL pourrait modifier sa décision.

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Le dossier d’Alidu Seidu paraît tout aussi complexe. Sous contrat jusqu’en 2029, le défenseur de 26 ans conserve une cote solide grâce à sa polyvalence. Rennes espère des offres, mais le temps joue contre la direction bretonne. Sauf offre convaincante, les deux défenseurs pourraient donc rester en Bretagne malgré la volonté du club de réduire ses options en défense centrale.