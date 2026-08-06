Mercato : Grande nouvelle pour Maghnes Akliouche et le PSG !

Comme attendu, Maghnes Akliouche va s’engager avec le PSG. Le milieu offensif de l’AS Monaco est attendu dans la capitale française pour régler les derniers détails de son transfert chez les Rouge et Bleu. L’officialisation est imminente.

Mercato PSG : Maghnes Akliouche attendu à Paris ce jeudi

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Après plusieurs semaines de négociations, l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain sont finalement tombés d’accord pour le transfert de Maghnes Akliouche depuis le week-end passé. Le club de Nasser Al-Khelaïfi a accepté de signer un chèque de 50 millions d’euros pour s’attacher les services du natif de Tremblay-en-France.

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À deux ans de la fin de son contrat sur le Rocher, l’international français de 24 ans va ainsi rejoindre le Campus PSG pour poursuivre sa carrière sous les ordres de Luis Enrique. D’ailleurs, le journaliste Fabrizio Romano assure ce jeudi que Maghnes Akliouche est dans l’avion pour Paris afin de passer sa visite médicale et signer son contrat de cinq ans avec le Paris SG.

🚨🔴🔵 Understand Maghnes Akliouche is flying to Paris right now with his agents to complete Paris Saint-Germain move.



Everything done since last weekend for €50m fee from AS Monaco. pic.twitter.com/Ybfc7McIya — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

« Maghnes Akliouche est en train de voler vers Paris en ce moment même avec ses agents pour finaliser le transfert au Paris Saint-Germain. Tout est réglé depuis le week-end dernier pour un transfert de 50 millions d’euros depuis l’AS Monaco », rapporte le spécialiste mercato sur sa page Twitter. Sauf énorme retournement de situation, Akliouche va devenir un nouveau joueur du PPSG dans les prochaines heures.

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Après le jeune gardien italien Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche sera la deuxième recrue estivale du club parisien. En attendant Lucas Digne, Ferran Torres, Mika Godts et deux renforts en défense.