PSG Mercato : Al-Khelaïfi débarque à Liverpool pour Barcola

À deux ans de la fin de son contrat, Bradley Barcola veut quitter les rangs du PSG pour rejoindre Liverpool, où il deviendra le successeur de Mohamed Salah. Toutefois, l’attaquant de 23 ans ne souhaite pas forcer la main à son club.

Mercato : Bradley Barcola prêt à quitter le PSG, mais sans clash

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Désireux d’être la tête de gondole d’un grand club européen, Bradley Barcola veut quitter le Paris Saint-Germain. Mécontent de son rôle sous les ordres de Luis Enrique, l’ancien milieu offensif de l’OL a fait le choix de rejoindre Liverpool qui veut l’installer dans l’équipe d’Andoni Iraola comme le successeur de Mohamed Salah, qui est parti cet été après neuf ans de bons et loyaux services.

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Mais selon les informations du journal L’Équipe, les négociations entre les deux clubs traînent, alors que l’international français s’est déjà mis d’accord avec les Reds. Pour autant, Barcola ne compte pas aller jusqu’au « clash » pour forcer son départ.

« Autour du joueur, on continuait d’assurer ces dernières heures qu’il n’irait jamais au clash avec Paris pour rejoindre Liverpool. Le joueur de 23 ans a tout de même trouvé un accord contractuel avec le club anglais et aimerait évoluer en Premier League la saison prochaine. La situation n’est pas bloquée pour autant et les différentes parties impliquées se montrent même confiantes quant à la possibilité de finaliser un transfert.

Moussa Sissoko, le représentant de l’ancien Lyonnais, poursuit son travail pour tenter de trouver des solutions », explique le quotidien sportif. Pour faire bouger les lignes à moins d’un mois de la fin du mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien être obligé de descendre dans l’arène.

Nasser Al-Khelaïfi et Arctos pour régler le transfert de Barcola

Pour laisser partir Bradley Barcola, le PSG réclame plus de 150 millions d’euros, bonus compris. Sauf que Liverpool n’entend pas dépasser la barre des 120 millions d’euros après s’être fait refouler avec une première offre de 100 millions d’euros. L’écart reste encore important entre les deux clubs et le temps passe. Pour donner un coup d’accélérateur au dossier, Nasser Al-Khelaïfi pourrait rapidement prendre les choses en main.

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« Pour le moment, les Anglais ne comptent pas s’aligner sur les exigences parisiennes, supérieures à 150M€, bonus compris. Tel est le jeu des négociations en période de mercato. Dans ses discussions indirectes avec les Reds, Paris a pris l’exemple des récents transferts les plus importants en Premier League pour fixer la base du prix de vente de son ailier, après l’avoir pourtant déclaré intransférable il y a encore quelques semaines.

Lors des dernières discussions, les Anglais ont fixé le plafond à 120 M€, très loin des attentes parisiennes. Une première offre orale, destinée à tâter le terrain, a été formulée autour de 100M€, puis refusée par Paris. Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, doit également intervenir prochainement et échanger avec la haute direction de Liverpool et ses propriétaires, qu’il connaît bien. Il ne faut pas oublier que Liverpool et le Paris Saint-Germain partagent un même actionnaire minoritaire : Arctos.

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De quoi faciliter le dialogue entre les décideurs les plus influents des deux clubs », rapporte le média francilien. Reste maintenant à voir si les Reds accepteront de payer le prix fort pour recruter Bradley Barcola.