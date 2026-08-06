ASSE : Alerte, plusieurs absents à deux jours de la Ligue 2

L’absence de plusieurs joueurs de l’ASSE a été remarquée lors de la séance d’entraînement de ce jeudi, à deux jours du début du championnat.

ASSE : Larsonneur, Jaber et El Jamali parmi les nombreux absents

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Après plus d’un mois de préparation estivale à huis clos, l’ASSE a ouvert sa séance d’entraînement de ce jour au public. Les supporters stéphanois ont donc eu l’occasion de voir leur équipe en préparation pour le match contre le FC Sochaux, samedi (20h45) au stade Auguste-Bonal.

Et selon les informations d’Evect, plusieurs joueurs de l’effectif n’ont pas participé à la séance collective au Centre sportif Robert-Herbin de L’Etrat. De retour de blessure et en reprise, Chico Lamba, Marten-Chris Paalberg et Paul Eymard se sont entraînes individuellement, à l’écart du collectif, d’après le média spécialisé.

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Au nombre des absents, il y a : Mickaël Nadé, Igor Miladinovic, Aïmen Moueffek et Ebenezer Annan. N’entrant pas dans les plans d’Ian Cathro, ces quatre joueurs sont poussés au départ. La source signale également les absences de Mahmoud Jaber, Nadir El Jamali et Ben Old (blessé en préparation).

Le gardien numéro 1, Gautier Larsonneur, et Djylian N’Guessan manquaient aussi à l’appel, selon En Vert et Contre Tous. Notons que le jeune attaquant est en instance de transfert, car il refuse de prolonger son contrat expirant en juin 2027.

🥰 Séance avec le Peuple Vert ce matin ! 💚 pic.twitter.com/ZzCbfAT7ep — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 6, 2026

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En revanche, Pierre Ekwah a participé à l’entraînement avec le groupe de l’AS Saint-Etienne. Les supporters réclament pourtant son départ, pour avoir tourné le dos au club dès la relégation en Ligue 2 en 2025.