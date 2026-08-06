PSG : Le transfert de Ferran Torres réglé la semaine prochaine

Le FC Barcelone veut le garder et prolonger son contrat, qui expire en 2027, mais Ferran Torres, lui, souhaite rejoindre Luis Enrique au PSG. L’attaquant espagnol espère même voir son transfert réglé dès la semaine prochaine.

Mercato : Ferran Torres a tranché entre le Barça et le PSG

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Héros espagnol de la dernière finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, Ferran Torres a désormais fait connaître son choix pour la suite de sa carrière. À un an de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, l’attaquant de 26 ans souhaite s’offrir un nouveau challenge sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Selon les informations du journal Sport, l’ancien buteur de Manchester City a informé Luis Enrique qu’il est prêt à le rejoindre au Paris SG.

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« Luis Enrique est intervenu et a clairement fait comprendre à l’attaquant que les portes du champion d’Europe lui étaient ouvertes, avec un projet gagnant dont Ferran serait l’un des éléments clés. Satisfait, Ferran s’est engagé auprès du PSG : avant la fin de ses vacances, il recontacterait le club parisien pour leur faire savoir s’il restait au Barça ou s’il était prêt à relever un nouveau défi cette saison sous les ordres de Luis Enrique.

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Une première décision importante a déjà été prise. Selon des sources proches du dossier, Ferran Torres a donné son feu vert au PSG pour mobiliser tous ses moyens, reprendre les nombreuses discussions entamées avec le Barça ces derniers mois et proposer un nouveau transfert. Ferran Torres souhaite partir et le PSG est impatient de le recruter. L’idéal serait que Ferran revienne sur les terrains avec un avenir déjà assuré, mais pour l’instant, aucune négociation n’est en cours », rapporte le quotidien espagnol. Les choses pourraient s’accélérer dans les jours à venir.

Ferran Torres attend l’accord entre le PSG et le Barça

D’après le journaliste Tomas Andreu, l’attaquant Ferran Torres s’attend désormais à ce que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone bouclent son transfert la semaine prochaine.

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« Le désir des trois parties est de boucler cette opération avant le retour des internationaux espagnols la semaine prochaine à Barcelone, bien que cela force à une négociation et un accord express. Il ne faut pas oublier que les négociateurs des deux parties se connaissent parfaitement et entretiennent des liens étroits, Luis Campos et Deco dans le domaine de la gestion sportive, et Laporta et Al-Khelaïfi à la tête des deux clubs », poursuit le spécialiste du journal barcelonais.

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