Mercato OL : Yan Diomandé pousse Malick Fofana vers Leipzig

Le transfert de Yan Diomandé au Real Madrid accélère celui de Malick Fofana de l’OL au RB Leipzig, grâce à l’agence des deux jeunes joueurs.

OL Mercato : Fofana envoyé à Leipzig à la place de Diomandé

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Après plusieurs semaines de négociations et de rebondissement, Yan Diomande a signé officiellement au Real Madrid, ce jeudi, contre une indemnité de 125 millions d’euros, hors bonus. Il quitte le RB Leipzig, qui lui cherche désormais un successeur. Et selon les dernières informations de Romain Molina, il pourrait être remplacé rapidement par Malick Fofana.

En effet, l’Agence Roc Nation Sports tenterait d’envoyer l’ailier de l’OL au club allemand, après avoir été impliqué dans le transfert de l’international Ivoirien à « La Maison Blanche ». D’après les explications du confrère, spécialiste des gros dossiers du mercato, l’Agence de joueurs, appartenant à la star Jay-Z, aurait renoncé à une partie de ses droits sur la vente de Yan Diomande, afin de faciliter les négociations avec le RB Leipzig pour le transfert de Malick Fofana.

« Roc Nation essaye de placer Malick Fofana à Leipzig maintenant pour faire le jeu des chaises musicales. Mais, surtout, pour éviter de payer trop d’indemnités à la société Maxidel (qui détient aussi les droits de l’Ivoirien, ndlr). Comment faire ? Faire baisser les commissions du transfert de Diomandé et « compenser » avec un autre deal (comme ça, en cas de procédure juridique et de sanction, l’amende à donner aux anciens agents de Diomandé sera plus faible) », explique le journaliste.

L’Olympique Lyonnais attend plus de 30 M€ pour Malick Fofana

À l’Olympique Lyonnais, Michele Kang espère récupérer une bonne partie de l’énorme indemnité de transfert touché par le club allemand. Le club rhodanien attend plus de 30 millions d’euros, soit la valeur actuelle de Malick Fofana sur Tranfermarkt, pour le céder.

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