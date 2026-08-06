Mercato Stade Rennais : Négociations en cours, un crack va partir !  

Le Stade Rennais veut désormais alléger son groupe et récupérer des liquidités. Breel Embolo se rapproche d’un départ. Atlanta accélère les discussions et un transfert estimé à 15 millions d’euros se précise.

Mercato Stade Rennais : Breel Embolo vers la MLS ?

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15 millions d’euros. C’est le montant exigé par le Stade Rennais pour laisser partir Breel Embolo, activement courtisé par Atlanta en MLS. Le club breton est chaud pour le vendre pendant ce mercato estival et toucher de joli chèque.

Les dirigeants rennais ont déjà bouclé la signature de nombreuses recrues. C’est le moment de se pencher sur le cas des indésirables. Breel Embolo pourrait donc quitter la Bretagne un an à peine après son arrivée.

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Recruté en septembre 2025 en provenance de Monaco, le buteur a inscrit dix buts toutes compétitions confondues la saison dernière, validant pleinement sa valeur sur le marché. La rude concurrence en interne ne lui permettra pas d’avoir un bon temps de jeu cette saison. Un départ semble donc inévitable.

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Grâce à cette vente estimée à 15 M€, permise par une clause contractuelle, la direction du Stade Rennais espère réaliser une excellente affaire financière tout en réduisant sa masse salariale. Le technicien Franck Haise ne réclame pas forcément un nouveau profil offensif en cas de départ. Estéban Lepaul est en pleine forme et sera le détonateur offensif principal du club breton. Le directeur sportif du SRFC, Loïc Désiré et son équipe vont se concentrer sur d’autres dossiers.