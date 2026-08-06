ASSE : Fin du mercato, Ian Cathro lâche un nouvel indice

L’entraîneur de l’ASSE a évoqué la fin du mercato stéphanois, ce jeudi, en conférence de presse. Il a annoncé la couleur en lâchant un indice.

Mercato ASSE : Une longue liste des joueurs sur le départ

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L’ASSE débute la Ligue 2 contre le FC Sochaux, samedi (20h45), avec 6 nouveaux joueurs dans son effectif. Les Stéphanois se sont activés rapidement dès le début du mercato à la mi-juin 2026. Ils ont recruté respectivement Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye, Thierno Ballo, Aron Csongvai et Lucas Lavallée.

Mais leur marché n’est pas refermé, comme la confirmé Huss Fahmy. Le club ligérien attend de boucler le départ de plusieurs joueurs, afin de saisir des opportunités sur le marché des transferts, dans les derniers instants.

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Igor Miladinovic, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan, Djylian NGuessan et Pierre Ekwah sont inscrits sur la liste des départs. Le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Etienne ne compte pas sur eux.

Il est également possible que Zuriko Davitashvili et/ou Lucas Stassin fasse l’objet d’un transfert, avant le 1er septembre, date de clôture du mercato. Kilmer Sports Ventures (KSV) pourrait les laisser parti, mais seulement en cas d’offres à la hauteur de leurs attentes. Il exigerait plus de 15 millions d’euros pour chacun des deux buteurs des Verts.

Saint-Etienne : Cathro annonce une équipe différente à la fin du mercato

Compte tenu de ces potentiels mouvements dans son effectif actuel, lan Cathro assure que son équipe actuelle ne sera pas la même que celle d’après-mercato. Il s’attend à des départs et aussi des arrivées pour renforcer les postes qui seront dépourvus.

« Notre groupe, ce week-end, ne sera pas celui que nous aurons à la fin du mercato », a-t-il déclaré, en conférence de presse. En effet, l’ASSE se déplace à Sochaux avec une équipe réduite. Certains Verts sont blessés, notamment Ben Old et d’autres, dont Mahmoud Jaber, sont en reprise.

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« Je sais que, dès samedi, nous ne serons pas au niveau que nous souhaitons, notamment physiquement », a reconnu le technicien écossais, avant de se montrer plus rassurant : « Mais je sais qu’il faudra de la structure et de l’intensité pour compenser cela ».