Mercato OM : Accord à 25 M€, un défenseur quitte Marseille

Les dirigeants de l’OM finalisent une nouvelle vente en défense. Un accord total a été trouvé avec le Bayer Leverkusen pour le départ de Facundo Medina.

Mercato OM : Accord avec le Bayer Leverkusen pour Facundo Medina

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L’Olympique de Marseille a un impératif financier cet été. Le club dirigé par Stéphane Richard doit impératif réduite sa masse salariale afin de rentrer dans les clous de la DNCG. Mason Greewood, Hamed Traoré ainsi que Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà quitté le navire. Et ce n’est pas terminé.

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L’OM vient de finaliser une vente supplémentaire : celle de Facundo Medina. Foot Mercato et L’Equipe sont unanimes sur ce point. La direction marseillaise a accepté de céder son défenseur argentin contre un chèque de 25 millions d’euros. L’accord a été conclu au terme d’intenses négociations.

Un contrat de cinq ans en Bundesliga

L’OM avait repoussé une première offre de 20 millions d’euros pour le joueur de 27 ans ces derniers jours. Ce refus a contraint le club allemand à augmenter son offre. La seconde offensive du Bayern Leverkusen a finalement permis aux deux écuries de trouver un terrain d’entente. Il ne reste plus que quelques détails administratifs à finaliser avant son officialisation.

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Facundo Medina, de son coté, a déjà tranché. Le finaliste malheureux de la Coupe du monde 2026 avait déjà donné son aval. Il a rapidement été séduit par le projet sportif allemand. Il est attendu à Leverkusen après ses vacances. Un contrat de cinq ans l’attendrait déjà en Allemagne. L’ancien lensois, excepté un rebondissement de dernière minute, va quitter l’OM un an seulement après son arrivée.