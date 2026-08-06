PSG : C’est officiel, Yan Diomande signe un transfert record

Fortement pressé au PSG lors de ce mercato estival, Yan Diomande quitte finalement les rangs du RB Leipzig pour s’engager avec le Real Madrid. Le club espagnol a officialisé le transfert ce jeudi après-midi.

Mercato PSG : Yan Diomande au Real Madrid jusqu’en 2033

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Le Real Madrid a doublé le Paris Saint-Germain pour la signature de Yan Diomande. Ce transfert met un terme à l’un des feuilletons les plus longs de ce mercato estival. Durant de nombreuses semaines, le PSG et le club madrilène se sont livrés une véritable bataille de titans pour convaincre l’ailier de 19 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs européens à son poste.

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Au final, Nasser Al-Khelaïfi a refusé d’entrer dans la surenchère et Florentino Pérez en a profité pour arracher un accord total avec les dirigeants de Leipzig pour le jeune international ivoirien. Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, le club espagnol a officiellement annoncé la signature de Yan Diomande dans ses rangs pour un long contrat de sept ans, soit jusqu’en juin 2033.

« Le Real Madrid CF et le RB Leipzig ont trouvé un accord pour le transfert du joueur Yan Diomande, qui sera lié à notre club pour les sept prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2033 », écrit la Maison-Blanche. Selon Sky Sport Allemagne, les deux clubs ont finalisé l’opération, dont le coût est évalué entre 130 et 140 millions d’euros, bonus compris.

Ce qui fera de Diomande à la fois le plus gros transfert de l’histoire du RB Leipzig et la recrue la plus chère jamais réalisé par le Real Madrid. Le Paris SG avait fait de Yan Diomande une priorité afin de préparer l’avenir de son secteur offensif.

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« Le Paris Saint-Germain a officiellement retiré son intérêt et mis fin à toutes négociations concernant Yan Diomande. Le montant du transfert demandé ainsi que les exigences salariales étaient totalement disproportionnés et de nature à déséquilibrer le marché. Le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rigoureuse et d’équilibre de l’effectif », écrivait notamment le Paris SG pour justifier son retrait de ce dossier.

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