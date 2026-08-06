Ça bouge enfin à l’OM : Un crack sénégalais contacté

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La direction de l’OM met les bouchées doubles pour accueillir sa première recrue de l’été. Son directeur sportif Grégory Lorenzi est bien en négociation pour convaincre l’international sénégalais Krépin Diatta.
Mercato OM : Grégory Lorenzi contacte Krépin Diatta
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Le mercato s’emballe du côté de l’Olympique de Marseille, où les dirigeants s’activent en coulisses pour signer une première recrue estivale. Les noms de N’Golo Kanté, Youssouf Fofana ou encore Guillaume Restes reviennent en force à l’OM. Mais Foot Mercato lâche une bombe sur le mercato marseillais.
Le média en ligne assure que le directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe ont pris contact avec l’entourage de Krépin Diatta afin d’évaluer la faisabilité d’un transfert. L’international sénégalais est actuellement libre comme l’air suite à l’expiration de son contrat avec l’AS Monaco.À voirMercato Stade Rennais : Grosse annonce pour Lepaul
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Le piston droit de 27 ans peut signer où bon lui semble. De quoi aiguiser l’appétit d’un OM en quête de renforts à moindre coût. Sa grande débauche d’énergie et son aptitude à occuper plusieurs postes sur le flanc droit correspondent parfaitement aux attentes de Bruno Genesio. Les négociations vont s’intensifier pour sa signature.
Attention à la concurrence…
Ce dossier ne fait l’objet que d’une simple prise de renseignements. L’Olympique de Marseille doit au préalable alléger sa masse salariale avant de formuler une offre concrète. Krépin Diatta, de son côté, ne prendre aucune décision hâtive. Sachant qu’il ne manque pas de sollicitations cet été.
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En plus de l’OM, le Lion de la Teranga est suivi par Schalke 04, Ipswich et Everton. Cette forte concurrence devrait faire grimper les enchères. Le Sénégalais est actuellement au pays et prendra le temps d’analyser chaque proposition avant de trancher.