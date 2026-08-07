ASSE : Pour Larsonneur, Cathro a définitivement tranché

Tout est clair maintenant pour Gautier Larsonneur. L’ASSE aborde un nouveau chapitre avec une hiérarchie clairement établie au sein du vestiaire. En conférence de presse, Ian Cathro a expliqué pourquoi Gautier Larsonneur ne récupérera pas le brassard de capitaine, tout en réaffirmant l’importance du gardien dans son projet.

‎ASSE : Cathro assume son choix fort pour Larsonneur

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‎La question du capitanat ne fait plus débat à Saint-Étienne. Après sa nomination à la tête des Verts, Ian Cathro a décidé de confier le brassard à Julien Le Cardinal plutôt qu’à Gautier Larsonneur. Une décision assumée, dévoilée en conférence de presse, qui fixe dès le début de saison le cadre du leadership au sein de l’effectif. ‎L’entraîneur stéphanois a justifié cette orientation par une logique de terrain.

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« J’ai déjà donné la raison sur le choix de mon capitaine. Premièrement, je ne pense pas qu’on a un seul leader. Gautier (Larsonneur) en est un, Julien (Le Cardinal) aussi, il y en a d’autres, comme Irvin (Cardona). Je préfère vraiment que le capitaine se trouve parmi les joueurs de champ pour pouvoir intervenir sur les différentes situations, rapidement, c’est plus pratique qu’il soit sur le terrain, plus facile », a-t-il expliqué.

‎Une préférence technique avant tout

‎L’ancien capitaine ne paie ni une baisse de niveau ni une perte de confiance. Selon Ian Cathro, cette décision repose uniquement sur sa vision du management et sur les exigences d’un match, où un joueur de champ peut dialoguer plus facilement avec ses partenaires et le corps arbitral. ‎Le technicien a tenu à désamorcer toute polémique.

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« C’est une préférence technique. On a échangé avec notre groupe de leaders il y a 45 minutes par rapport au leadership, c’est juste ma préférence, on ne va pas en faire tout un plat, c’est ma préférence technique. Ce sont deux bons gars, deux joueurs importants, deux hommes qui vont nous aider à atteindre nos objectifs cette saison. Deux hommes sur lesquels on va se reposer », a précisé Cathro à propos de Larsonneur.

‎Un vestiaire désormais fixé sur les rôles

‎Cette clarification pourrait rapidement renforcer la stabilité du groupe. En attribuant clairement les responsabilités, le staff évite les incertitudes et permet à chacun de se concentrer sur ses missions sportives. ‎Pour Larsonneur, le statut reste intact.

Le gardien demeure l’un des cadres majeurs de l’effectif, tandis que Le Cardinal hérite officiellement des responsabilités liées au brassard. L’objectif est de créer une complémentarité plutôt qu’une concurrence entre les leaders.

‎Un pari de management qui sera vite jugé

‎Cette décision illustre la personnalité de Ian Cathro. Le technicien ne se contente pas de suivre les habitudes installées ; il applique une méthode qui correspond à sa conception du football moderne et de la gestion d’un collectif. ‎Si les résultats accompagnent ce choix, le débat s’éteindra naturellement.

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Dans le cas contraire, chaque contre-performance ravivera les interrogations autour du capitanat. Une certitude demeure toutefois : en conférence de presse, Ian Cathro a fermé la porte à toute ambiguïté et a confirmé que Gautier Larsonneur restera un leader essentiel de l’ASSE, même sans le brassard.