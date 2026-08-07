Ça chauffe à l’OM : Le successeur de Geronimo Rulli arrive

Alors que Geronimo Rulli file à Manchester City, la direction de l’OM a déjà trouvé son successeur. Une offre a été transmise pour faire venir Marcin Bulka.

Mercato OM : L’après-Geronimo Rulli prend forme !

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L’Olympique de Marseille s’affaire à trouver un nouveau gardien de but durant ce mercato. Car son portier titulaire est sur le point de s’en aller pour la Premier League. Geronimo Rulli est attendu à Manchester City dès ce week-end. Un accord total ayant conclu pour son transfert à 3,5 millions d’euros.

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Geronimo Rulli va rejoindre les Cityzens pour jouer le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma. Son départ imminent laissera cependant un vite à l’OM qu’il faut vite combler. Les dirigeants phocéens le savent très bien. Et ils n’ont pas tardé à dégainer pour lui trouver un successeur.

Une offre transmise pour Marcin Bulka

L’état-major phocéen a jeté son dévolu sur Marcin Bulka. Le portier polonais évolue actuellement au NEOM SC, en Arabie saoudite. Il connait très bien la Ligue 1 après des passages au Paris SG et l’OGC Nice. Le joueur de 26 ans serait même chaud pour revenir en France.

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Le club marseillais a transmis une offre de prêt avec obligation d’achat pour le gardien polonais.



De son côté, le joueur est séduit par l’idée d’un retour dans le sud de la France.



👀 Dossier à suivre…



🗞️ @lequipe#TeamOM… pic.twitter.com/njG10FbMJI — Goatier (@GautierDecrypte) August 6, 2026

Cela a convaincu l’OM de passer à l’action. L’Equipe le confirme, une offre de prêt a été transmise à la formation saoudienne pour Marcin Bulka. Le club dirigé par Stéphane Richard attend désormais la réponse des dirigeants saoudiens. Si ce dossier venait à aboutir, l’OM tiendrait la recrue idéale pour sécuriser ses cages après le départ de Geronimo Rulli.