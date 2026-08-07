Ça chauffe à l’OM : Le successeur de Geronimo Rulli arrive

Durée de lecture : 2 minutes
Geronimo Rulli à l'OM
© Photo : Geronimo Rulli, gardien de l'OM
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Alors que Geronimo Rulli file à Manchester City, la direction de l’OM a déjà trouvé son successeur. Une offre a été transmise pour faire venir Marcin Bulka.

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L’Olympique de Marseille s’affaire à trouver un nouveau gardien de but durant ce mercato. Car son portier titulaire est sur le point de s’en aller pour la Premier League. Geronimo Rulli est attendu à Manchester City dès ce week-end. Un accord total ayant conclu pour son transfert à 3,5 millions d’euros.

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Geronimo Rulli va rejoindre les Cityzens pour jouer le rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma. Son départ imminent laissera cependant un vite à l’OM qu’il faut vite combler. Les dirigeants phocéens le savent très bien. Et ils n’ont pas tardé à dégainer pour lui trouver un successeur.

Une offre transmise pour Marcin Bulka

L’état-major phocéen a jeté son dévolu sur Marcin Bulka. Le portier polonais  évolue actuellement au NEOM SC, en Arabie saoudite. Il connait très bien la Ligue 1 après des passages au Paris SG et l’OGC Nice. Le joueur de 26 ans serait même chaud pour revenir en France.

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Cela a convaincu l’OM de passer à l’action. L’Equipe le confirme, une offre de prêt a été transmise à la formation saoudienne pour Marcin Bulka. Le club dirigé par Stéphane Richard attend désormais la réponse des dirigeants saoudiens. Si ce dossier venait à aboutir, l’OM tiendrait la recrue idéale pour sécuriser ses cages après le départ de Geronimo Rulli.

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