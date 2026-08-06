Mercato OM : Urgent, Marseille valide un nouveau départ !

Le mercato de l’OM s’anime encore avec une vente. Les négociations avec Manchester City ont débouché sur un accord pour le transfert de Geronimo Rulli.

Mercato OM : Accord trouvé, Geronimo Rulli file à Manchester City

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Les mouvements s’enchainent à l’Olympique de Marseille qui va perdre un autre cadre du vestiaire. Après Facundo Medina attendu à Leverkusen, c’est au tour de Geronimo Rulli de faire ses valises. Foot Mercato le confirme, un accord a été scellé entre l’OM et Manchester City pour le transfert du gardien argentin.

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Il ne reste plus que quelques détails à finaliser. Geronimo Rulli, séduit à l’idée de découvrir la Premier League, avait déjà validé cette option. Les discussions freinaient sur jusqu’ici sur les modalités du transfert. Une première offre de 2 millions d’euros ayant été repoussée par la direction de l’OM. Cette dernière exigeait environ 3,5 millions avant de libérer son portier.

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🚨 RULLI VERS MANCHESTER CITY ! 🇦🇷



Les deux clubs sont parvenus à un accord de principe pour le transfert du gardien argentin.



Le portier olympien est favorable à un départ vers les Citizens.



Sauf retournement de situation, l’opération devrait rapidement se concrétiser.… pic.twitter.com/TY0kpGnwJ5 — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 6, 2026

L’agent de Geronimo Rulli s’est alors rendu directement sur les locaux des Cityzens pour accélérer les négociations. Cette démarche a été fructueuse. Man City ayant augmenté sa proposition initiale. Les détails de l’opération n’ont pas été divulgués. L’international argentin, excepté un improbable revirement, va quitter l’Olympique de Marseille après deux saisons. Il faudra vite trouver son successeur.