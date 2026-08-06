Mercato ASSE : Un milieu suivi par Saint-Etienne en Ligue 1

L’ASSE surveillerait de près un joueur d’Angers. Les Stéphanois sont à l’affût alors que les Angevins tentent de lui offrir un premier contrat pro.

Mercato : Le recrutement de l’ASSE tourné vers l’étranger

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L’ASSE a recruté six nouveaux joueurs pour renforcer l’équipe professionnelle, cet été. Quatre d’entre eux sont arrivés de championnats étrangers. Ce sont : Jakob Breum (Go Ahead Eagles, Pays-Bas) Mamour Ndiaye (Sarpsborg 08, Norvège), Thierno Ballo (Wolfsberger AC, Autriche) et Aron Csongvai (AIK Fotboll, suède).

Seulement Sohaib Naïr et Lucas Lavallée sont en provenance du championnat de France. Le premier a débarqué de l’EA Guingamp librement, tandis que le deuxième a été recruté à La Berrichonne de Châteauroux.

Saint-Etienne surveille de près Bané Diatta à Angers

Alors que le mercato tire vers sa fin, l’intérêt de l’AS Saint-Etienne pour Bané Diatta est révélé. Selon Ouest-France, il est suivi de très près par les recruteurs du club stéphanois. Le milieu défensif de 18 ans a été formé à Angers.

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Évoluant avec la Réserve du club de Ligue 1, il a fait sa première apparition avec l’équipe professionnelle du SCO contre le PSG, fin avril 2026, à l’occasion de la 31e journée du championnat.

Néanmoins, il ne dispose que d’un contrat stagiaire. Cet été, le joueur visé par l’ASSE a fait la préparation estivale avec les pros. Angers tente d’ailleurs de le convaincre de signer un contrat professionnel.

Parallèlement aux négociations en Anjou, les Stéphanois poussent leurs pions pour attirer le joueur angevin. D’après le quotidien régional, Saint-Etienne s’est renseignés sur sa situation contractuelle en Maine-et-Loire.

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Cependant, les Verts ne sont pas les seuls sur le coup. Le profil de Bané Diatta plaît aussi au Genoa et à Parme en Italie. La concurrence s’annonce donc rude avec les prétendants transalpins.