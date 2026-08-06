FC Nantes : Pluie de mauvaises nouvelles avant le Red Star

Coups durs pour le FC Nantes. Le technicien du club, Michel Der Zakarian perd deux joueurs pour la première journée de Ligue 2 face au Red Star.

FC Nantes vs Red Star : Michel Der Zakarian confirme plusieurs mauvaises nouvelles

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Le grand retour du FC Nantes en Ligue 2 se fera avec un premier contretemps. À deux jours de la réception du Red Star, Michel Der Zakarian a dévoilé les dernières informations sur son groupe. Si l’effectif est presque au complet, deux joueurs manqueront ce rendez-vous.

Samedi soir, les Canaris attendent de pied ferme le Red Star à la Beaujoire. Cette première journée aura toutefois une saveur particulière. La rencontre se disputera à huis clos, un contexte qui privera les Nantais du soutien de leurs supporters pour lancer leur saison.

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Sur le plan sportif, les nouvelles restent plus ou moins rassurantes. L’entraîneur du FC Nantes dispose d’un groupe opérationnel. Seuls deux éléments manqueront à l’appel. Première recrue du mercato estival du FC Nantes, Wilitty Younoussa devra patienter avant d’effectuer ses débuts officiels sous le maillot jaune et vert. Le milieu de terrain est suspendu et ne pourra donc pas participer à cette affiche face au Red Star.

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Cette absence contraint Michel Der Zakarian à ajuster son milieu de terrain. Il s’agit néanmoins du seul forfait lié à une sanction disciplinaire. L’autre mauvaise nouvelle concerne Fabien Centonze. Le latéral droit, déjà gêné par plusieurs problèmes physiques ces derniers mois, souffre une nouvelle fois de son genou. Même sans son public, en raison du huis clos de la Beaujoire, les hommes de Michel Der Zakarian tenteront de s’imposer face au Red Star.