Mercato ASSE : Nouvelle mise au point sur l’avenir d’Ekwah

Se prononçant sur la situation de Pierre Ekwah à l’ASSE, Ian Cathro a lâché un nouvel indice à deux jours du début de la Ligue 2.

Mercato : Pierre Ekwah poussé dehors, Tamar Svetlin arrive

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Revenu de prêt de Watford et toujours indésirable à l’ASSE, Pierre Ekwah n’est pas certains de rejouer avec le club stéphanois. Une partie des supporters des Verts, notamment les ultras, souhaitent son départ de leur club.

Ils multiplient les messages hostiles contre le milieu de défensif de 24 ans, sur des banderoles déployées à L’Etrat. D’ailleurs, l’arrivée de Tamar Svetlin au poste du Franco-Camerounais est annoncée par une source polonaise.

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Informé de la demande des Magic Fans et des Green Angels à l’encontre de ce dernier, Kilmer Sports Ventures n’a pas encore pris de décision officielle. Pierre Ekwah a ainsi effectué la préparation estivale avec l’équipe de Saint-Etienne, club auquel il est lié jusqu’en juin 2029.

Cathro : « Ekwah ? sa situation n’a pas évolué »

Indésirable dans le Forez depuis qu’il a tenté de quitter les Verts dans la foulée de la relégation en Ligue 2, le milieu de terrain semble être apprécié par le nouvel entraîneur. Toutefois, son avenir à l’ASSE reste incertain.

Interrogé en conférence de presse, ce jeudi, sur la situation de natif de Massy (Essonne), Ian Cathro a répondu : « Pierre Ekwah ? C’est la même chose, la même situation, que la semaine dernière. Ça n’a pas évolué ».

Il a fait la précision suivante ensuite : « Il ne sera pas du déplacement à Sochaux ». En effet, les Stéphanois affrontent les Sochaliens, samedi (20h45) au stade Auguste-Bonal, lors de la 1re journée de Ligue 1.

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Sur la même question concernant le joueur formé à Chelsea, le coach de Saint-Etienne avait déclaré la semaine dernière : « Mon sujet à moi c’est de regarder devant et d’avancer avec des joueurs qui veulent faire partie du prochain chapitre du club. […]. Quand le mercato sera terminé […], les joueurs qui seront présents seront pleinement dans le projet de la saison »