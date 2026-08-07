100M€ en jeu : L’OM lance son mercato de survie

‎L’OM aborde une nouvelle étape décisive de son mercato avec une priorité absolue : alléger son effectif pour rééquilibrer ses finances. Entre ventes déjà conclues, négociations avancées et joueurs placés sur le marché, le club phocéen prépare une vaste opération qui pourrait rapporter près de 100 millions d’euros.

Mercato OM : Le grand ménage est désormais enclenché à Marseille

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‎L’Olympique de Marseille ne cache plus ses intentions. Après les transferts de Mason Greenwood vers Fenerbahçe et de Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne, la direction poursuit son plan de restructuration. Le chantier est immense et il ne concerne plus seulement quelques départs ciblés.

Désormais, une grande partie de l’effectif est concernée par cette politique de dégraissage destinée à redonner de l’oxygène aux finances du club. ‎Selon le journaliste Sacha Tavolieri, douze joueurs figurent désormais sur la liste des éléments susceptibles de quitter Marseille. De son côté, L’Équipe révèle que deux dossiers sont déjà très avancés.

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Geronimo Rulli devrait rejoindre Manchester City dans un rôle de doublure, tandis que Facundo Medina se rapproche fortement du Bayer Leverkusen après un accord trouvé entre les différentes parties. Deux opérations qui viendraient accélérer un mercato devenu vital pour les dirigeants olympiens.

‎Une stratégie dictée par une réalité économique implacable

‎Cette vaste campagne de départs ne relève pas d’un simple choix sportif. L’OM doit impérativement retrouver une marge de manœuvre financière. Les ventes réalisées jusqu’à présent ne suffisent pas encore à atteindre les objectifs fixés par la direction, qui doit continuer à générer des revenus importants d’ici l’été 2027. ‎Dans cette logique, plusieurs joueurs aux profils très différents sont concernés.

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Neal Maupay fait partie des éléments dont le club espère se séparer malgré son implication durant la préparation estivale. Faris Moumbagna est également disponible, tandis que le jeune Tadjidine Mmadi pourrait poursuivre son apprentissage sous la forme d’un prêt. L’idée est claire : réduire la masse salariale tout en récupérant des liquidités pour préparer la suite du projet sportif.

‎Les gros dossiers peuvent tout faire basculer

‎Les décisions les plus sensibles concernent toutefois les cadres de l’effectif. Toujours d’après Sacha Tavolieri, Pierre-Emile Højbjerg figure parmi les joueurs dont le départ est envisagé. Son profil continue d’attirer des clubs européens, notamment après les récentes rumeurs évoquant l’intérêt de l’AC Milan.

Geoffrey Kondogbia apparaît lui aussi sur la liste des départs, la direction souhaitant avant tout alléger une masse salariale devenue particulièrement lourde. ‎En défense, plusieurs situations restent ouvertes. Leonardo Balerdi demeure valorisé à un niveau élevé malgré un marché encore discret autour de son nom.

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CJ Egan-Riley, Emerson Palmieri, Derek Cornelius et Nayef Aguerd pourraient également quitter Marseille si les offres correspondent aux attentes du club. À eux seuls, ces différents dossiers représentent une part importante des recettes espérées par les dirigeants olympiens.

Marseille joue bien plus qu’un simple mercato

‎Derrière cette succession de départs potentiels se dessine une stratégie beaucoup plus profonde. L’OM cherche à reconstruire un effectif plus équilibré financièrement, capable de rester compétitif sans mettre en péril la stabilité économique du club. Ce mercato ressemble donc davantage à une opération de réorganisation qu’à une simple période de transferts. ‎Le pari reste néanmoins risqué.

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Vendre autant de joueurs en peu de temps impose ensuite de réussir le recrutement avec une précision chirurgicale. Si les recettes attendues approchent effectivement les 100 millions d’euros évoqués par Sacha Tavolieri, Marseille disposera d’une base solide pour repartir. Dans le cas contraire, le club pourrait être contraint de prolonger cette cure d’austérité.