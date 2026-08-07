Mercato OM : Ça chauffe, Stéphane Richard chasse un cadre  

Ça se bouscule pour l’avenir d’Igor Paixao à l’OM. Le divorce se précise entre le Brésilien et Marseille.

Mercato OM : Igor Paixao poussé vers la sortie ?

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L’OM pourrait encore perdre un top joueur cet été. Igor Paixao pourrait aussi plier ses bagages. Arrivé sur la Canebière la saison dernière, le joueur de 26 ans touche déjà à sa fin sous les couleurs olympiennes.

Sa famille apprécie la vie en Provence et ne cache pas son attachement à la région. Mais cet élément ne devrait pas peser dans la décision de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a besoin de vendre et Paixao représente l’une de ses principales valeurs marchandes.

Recruté pour devenir l’un des visages forts du projet marseillais, le Brésilien est aussi le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Son salaire, estimé à 4,5 millions d’euros, pèse également dans les comptes du club. Dans ces conditions, une deuxième saison à Marseille paraît aujourd’hui très incertaine.

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La situation sportive du joueur n’arrange rien. Bruno Genesio semble notamment accorder de confiance à Amine Gouiri. À 26 ans, Paixao aurait donc compris le message envoyé par sa direction : l’OM attend une offre suffisamment importante pour accepter son départ. Suivi en Premier League et par plusieurs clubs du Golfe, le Brésilien pourrait ainsi être l’une des prochaines grosses ventes de l’été à Marseille.

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Cette décision peut surprendre. La saison dernière, l’attaquant a été l’un des rares joueurs offensifs à afficher un niveau satisfaisant sur la durée. Sa cote n’a pas chuté. Mieux encore, il a montré depuis le début de la préparation estivale qu’il était en forme et prêt à repartir sur de bonnes bases. L’OM attendrait au moins 35 millions d’euros pour ouvrir la porte à son attaquant. Une somme importante pour le club phocéen.