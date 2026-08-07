Mercato ASSE : Des nouvelles fraîches tombent pour Camilo Mena

La direction de l’ASSE lorgne l’ailier colombien Camilo Mena pour ce mercato estival. Mais les Verts n’envisagent pas encore de passer à l’attaque.

Mercato ASSE : Du nouveau pour Camilo Mena

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L’ASSE garde un œil sur Camilo Mena, mais le dossier est encore loin d’être bouclé. L’ailier droit colombien figure bien parmi les joueurs étudiés par le club stéphanois. Pour autant, aucune offensive imminente n’est à signaler.

Le nom de Camilo Mena a été associé à l’AS Saint-Étienne cette semaine par Peuple Vert. Le joueur de 23 ans met tout le monde d’accord en Pologne. Il évolue au Lechia Gdańsk depuis trois saisons. Malgré la relégation du club polonais en deuxième division, il a montré qu’il a la force dans les jambes. Ses statistiques en Ekstraklasa attirent l’attention.

En 31 apparitions, Camilo Mena a inscrit cinq buts et délivré sept passes décisives. Un bilan intéressant, d’autant plus qu’il a évolué dans une équipe qui a connu une saison compliquée. L’intérêt de l’ASSE existe donc bien. Mais le dossier n’est pas considéré comme prioritaire à ce stade. Sylvain Gras, de Peuple Vert, a apporté des précisions sur la situation. Selon lui, Mena a été étudié, observé et analysé par les dirigeants stéphanois.

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Le profil du Colombien aurait notamment retenu l’attention grâce à ses données statistiques en Pologne. Son prix, jugé abordable, représente également un argument intéressant pour l’ASSE. Toutefois, aucune avancée concrète ne serait attendue dans les prochains jours. Autrement dit, Camilo Mena est une possibilité, pas encore une priorité. Saint-Étienne continue d’évaluer le dossier avant d’éventuellement passer à l’action.

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La concurrence pourrait compliquer les choses. Les Glasgow Rangers, Botafogo et Palmeiras seraient également intéressés par l’ailier colombien. Les deux formations brésiliennes seraient même déjà passées à l’offensive avec une proposition concrète. L’ASSE devra donc surveiller la situation. Si la piste reste ouverte, elle pourrait évoluer en fonction des offres reçues par le Lechia Gdańsk.