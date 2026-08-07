OM : Révélations explosives sur une réelle crise financière

Le ciel s’assombrit brutalement au-dessus de la Commanderie. Dans une récente intervention de Romain Molina a mis en lumière un tableau financier particulièrement critique de l’OM. Selon ses révélations, le club phocéen se trouve confronté à un impératif économique d’une ampleur inédit : l’Olympique de Marseille doit impérativement réaliser 150 millions d’euros de ventes de joueurs avant la fin de la saison comptable, fixée au 30 juin 2027, sous peine de s’exposer à de lourdes sanctions financières et administratives.

OM : Une purge financière, tout l’effectif placé sur le marché

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Pour atteindre cet objectif monumental de 150 millions d’euros de ventes, la direction olympienne n’a d’autre choix que d’adopter une stratégie radicale. Selon Romain Molina »tout le monde est à vendre ». Aucun cadre ni aucune valeur marchande ne dispose de statut d’intouchable. Les éléments bankables de l’effectif devront être cédés au plus offrant d’ici l’échéance estivale comme ça été le cas pour Mason Greenwood le meilleur joueur marseillais la saison dernière qui a été transféré à Fenerbahçe pour 40 millions d’euros

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Cette urgence budgétaire va redéfinir en profondeur la politique de recrutement du club. Fini les investissements massifs sur certains joueurs avec des gros salaires : les futurs achats devront exclusivement s’orienter vers des « coups » d’opportunité ciblés entre 3 et 5 millions d’euros. L’OM s’apprête ainsi à changer de dimension économique, contraint de scouter des profils à bas coût ou à fort potentiel de revente immédiat pour assurer sa survie financière.

Plus de 800 millions d’euros injectés par Frank McCourt depuis 2016

Cette situation financière alarmante intervient alors même que l’actionnaire principal du club n’a eu de cesse d’investir. Depuis son arrivée à la tête de l’Olympique de Marseille en octobre 2016, l’homme d’affaires américain Frank McCourt a injecté plus de 800 millions d’euros de sa fortune personnelle pour combler les déficits structurels récurrents et financer les mercatos successifs.

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Malgré cet apport de capitaux colossal sur près d’une décennie, le modèle économique du club demeure profondément déficitaire. Ce constat d’échec financier interroge sur la pérennité du soutien de l’américain et met en lumière la gestion des ressources du club par la direction au fil des saisons.

La gestion de Pablo Longoria ciblée : l’ombre de commissions douteuses

Dans ses révélations, Romain Molina pointe du doigt la responsabilité de la présidence sportive, incarnée par Pablo Longoria, et pointe plusieurs dossiers de transfert au montage financier douteux. Le journaliste cite notamment le cas du recrutement du milieu de terrain centrafricain Geoffrey Kondogbia.

Selon Romain Molina, le montant global du transfert du milieu de terrain aurait dû être nettement moins coûteux pour les finances de l’OM. Surcoût qui s’expliquerait par l’intervention forcée d’un intermédiaire présente comme proche du président Pablo Longoria. Cette présence au sein des négociations ferait suite à un désaccord sur le partage des commissions entre les différents agents et représentants impliqués dans le dossier.

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Ces pratiques d’intermédiation, combinées au renouvellement permanent de l’effectif chaque été, ont lourdement aggravé les finances du club selon lui et précipité l’Olympique de Marseille dans l’impasse financière actuelle.