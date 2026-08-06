Mercato Stade Rennais : C’est fait, une offre de 23 M€ envoyée à Rennes

Un club de Premier League insiste pour s’attacher les services du jeune défenseur du Stade Rennais, Abdelhamid Aït Boudlal. Les dirigeants rennais réclament un montant XXL.

Mercato : Le Stade Rennais répond cash à Fulham

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La direction du Stade Rennais ferme la porte à Fulham pour Abdelhamid Aït Boudlal. Les Anglais voulaient le défenseur central de 20 ans. Leur première offre de 23 millions d’euros est tombée. Pour les pensionnaires du Roazhon Park, la proposition londonienne manque de poids.

Le club refuse de céder son jeune talent marocain, précieux pour son avenir, sauf si une offre démesurée vient tout chambouler. La position rennaise reste ferme. Au Roazhon Park, dirigeants et supporters voient en Abdelhamid Aït Boudlal une pièce maîtresse, fort d’une saison réussie en Ligue 1. Le message transmis aux émissaires britanniques est que le joueur est intransférable.

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Fulham cherche un renfort défensif solide et est passé à l’attaque. Mais les dirigeants anglais butent sur un refus catégorique. Sans urgence financière et armé d’un contrat courant jusqu’en 2028, Rennes ne tremble pas. Une seule possibilité ferait céder le club breton : une proposition astronomique de 50 millions d’euros.

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En dessous de ce seuil, les discussions restent gelées. Les Cottagers hésitent à lâcher cette somme, malgré leur puissance financière. Cette situation arrange les Rouge et Noir. Fulham refuse de surpayer, Rennes préserve sa pépite, et le joueur devrait continuer sa progression en Bretagne cette saison. Le coach Franck Haise compte sur lui et envisage de l’associer en défense centrale avec Charlie Cresswell.