Mercato FC Nantes : Gros coup de Kita, un solide milieu arrive

Vincent Marchetti a choisi le FC Nantes, mais l’opération reste bloquée. Si le milieu de terrain veut rejoindre les Canaris, le club parisien refuse encore de rompre son contrat.

Mercato FC Nantes : Vincent Marchetti a choisi les Canaris

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Le FC Nantes tient peut-être une piste sérieuse au milieu de terrain. Courtisé depuis plusieurs semaines, Vincent Marchetti aurait fait son choix. Le joueur de 29 ans souhaiterait quitter le Paris FC pour rejoindre les Canaris. Reste désormais à convaincre le club parisien de le libérer.

Le dossier avance doucement, mais l’intérêt nantais ne faiblit pas. Selon les informations de Ouest-France, le FC Nantes espère que le Paris FC acceptera de laisser partir son milieu avant la fin du mercato. L’objectif des Kita est d’obtenir la libération de sa dernière année de contrat afin de pouvoir l’accueillir gratuitement en Loire-Atlantique.

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Marchetti possède le profil recherché par Nantes. La saison dernière, il a régulièrement participé aux rencontres du Paris FC. Son expérience et sa maîtrise technique lui ont permis d’apporter de vivacité dans l’entrejeu, même si la concurrence était importante au sein de l’effectif francilien. Il n’a donc pas réussi à devenir un titulaire incontournable.

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Le dossier reste ouvert. Toujours d’après Ouest-France, le FC Nantes n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Vincent Marchetti. Le milieu français dit oui pour rejoindre l’équipe de Michel Der Zakarian. Il voudrait également que son club actuel accepte de régler sa dernière année de contrat. Une demande qui pourrait compliquer les discussions. Nantes doit désormais trouver un terrain d’entente avec le Paris FC pour permettre à Marchetti de rejoindre les Jaune et Vert.