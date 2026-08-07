Mercato : L’OM en difficulté pour la succession de Rulli !

Le départ de Gerónimo Rulli vers Manchester City se précise en effet. Mais l’OM n’arrive toujours pas à mettre la main sur un gardien de but en vue de la succession de l’international argentin.

Mercato : L’OM tente un ancien de l’OL pour remplacer Rulli

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D’après les informations du journal L’Équipe, l’OM et Manchester City ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Gerónimo Rulli. Le club anglais va débourser 3,5 millions d’euros pour rapatrier son ancien portier. À un an de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, le dernier rempart de 34 ans va ainsi devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma la saison prochaine.

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Il est attendu à Manchester vendredi ou samedi pour régler les derniers détails de son transfert à City. En parallèle, l’OM travaille en coulisses sur son remplaçant avec une piste menant à un ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. En effet, selon les derniers échos de Tuttosport, les dirigeants de l’OM auraient tenté ces derniers jours de convaincre Lucas Perri de revenir en Ligue 1.

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Alors que Grégory Lorenzi a soumis une première offre au NEOM SC pour obtenir le prêt de Marcin Bulka, le directeur sportif marseillais penserait aussi au portier de Leeds United. Mais le joueur de 28 ans aurait refusé l’option OM pour la suite de sa carrière.

Lucas Perri en route pour le Torino

Lié à Leeds United jusqu’en 2029, Lucas Perri va poursuivre sa carrière en Serie A. Après avoir repoussé l’approche de l’Olympique de Marseille, le natif de Campinas donnerait sa préférence à un transfert en faveur du Torino, comme l’explique Tuttosport, qui travaillait déjà sur ce dossier depuis plusieurs semaines.

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Déjà en discussions avancées avec le Torino, Perri devrait rejoindre prochainement le club italien dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à environ 11 millions d’euros. Pour l’OM, cette piste semble donc se refermer.

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Le contexte est d’autant plus important que le poste de gardien constitue l’un des chantiers du mercato olympien. L’OM tente désormais de recruter Marcin Bulka.