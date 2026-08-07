Mercato ASSE :Gazidis dégote une belle signature avant la L2

Un partenaire officiel de l’ASSE a renouvelé sa confiance au club, avant le coup d’envoi de la Ligue 2. Il a signé un long bail de trois ans.

Mercato : BYmyCAR et l’ASSE prolongent leur partenariat jusqu’en 2029

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L’ASSE sera opposée au FC Sochaux, au stade Auguste-Bonal, samedi (20h30), lors de la 1re journée de la Ligue 2. À un jour du début de la saison, BYmyCAR a prolongé son accord de partenariat avec le club stéphanois. Ils ont signé un nouvel engagement de trois saisons supplémentaires. Le groupe de distribution automobile et les Verts sont désormais liés jusqu’en juin 2029.

« Présent sur le maillot des Verts depuis 2019 et dorénavant visible au niveau de sa pocket gauche, BYmyCAR continuera de profiter d’une visibilité transversale le liant à la marque AS Saint-Étienne après la prolongation de son contrat de Partenaire Officiel », a communiqué le club, tout en précisant : « la marque BYmyCAR à l’échelle nationale, en remplacement de BYmyCAR Loire à l’échelle locale ».

🤝 En route pour une décennie avec les Verts !



Partenaire officiel de l’AS Saint-Étienne depuis 2019, bymycar renouvelle son accord et s’engage pour les trois saisons à venir ! 💚



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Ivan Gazidis : « Fiers de voir notre partenariat avec BYmyCAR prendre une envergure nationale »

Fort de la réussite du partenariat initié localement en 2019 et de l’ambition portée par les deux groupes, Ivan Gazidis, président de l’ASSE, se réjouit de la prolongation de cette collaboration.

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« Nous sommes très fiers de voir notre collaboration avec BYmyCAR prendre une envergure nationale. La relation tissée entre le club et ce Partenaire Officiel depuis 2019 repose sur une confiance solide et une passion partagée. Ce renouvellement marque une nouvelle étape dans notre histoire commune : ensemble, nous partageons la même culture de la performance et la même ambition de briller à l’échelle nationale », a-t-il déclaré.

Pour Olivier Bouvarel, vice-président exécutif du Groupe BYmyCAR, « ce renouvellement illustre la solidité du lien qui unit les deux entités depuis déjà 7 ans« . « Nous partageons une même vision, des valeurs communes et l’envie de construire dans la durée. C’est avec beaucoup de fierté que nous poursuivons cette aventure jusqu’en 2029 », a-t-il réagi.

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Avant BYmyCAR, Casino, Kapriol, 900.care ou encore les Hippodromes ligériens (Feurs et Saint-Galmier) avaient révélé leur confiance à l’AS Saint-Etienne.