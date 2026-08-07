Coup de tonnerre : Accord PSG – Liverpool pour Barcola !

Trois ans après son arrivée en provenance de l’OL, Bradley Barcola s’apprête à quitter les rangs du PSG. Le club parisien serait proche d’un accord avec Liverpool pour le transfert de l’attaquant français.

Mercato PSG : Barcola à Liverpool pour 130M€ ?

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Après plusieurs semaines de négociations, les dirigeants du Paris Saint-Germain se rapprochent d’un accord total pour le transfert de Bradley Barcola. Désireux de rejoindre les Reds pour remplacer Mohamed Salah, le joueur de 23 ans a déjà donné son feu vert au club anglais après un échange téléphone avec Andoni Iraola, son futur coach.

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Alors qu’il ne restait plus que l’accord entre les deux clubs, les discussions seraient entrées dans leur phase décisive. En effet, selon les informations du journaliste Dave Ockop, basé à Liverpool, « un accord de principe » aurait été trouvé entre Luis Campos et son homologue des Reds pour Barcola. La transaction pourrait atteindre les 130 millions d’euros, hors bonus, alors que les Parisiens réclamaient 170 millions d’euros dans ce dossier.

Il y a quelques jours, le spécialiste PSG, Abdellah Boulma, rapportait que le club de la Mersey avait contacté le clan Barcola avant même la Coupe du monde. Les négociations avec Luis Campos ont alors débuté et un accord aurait visiblement été trouvé. En cas d’accord total, Bradley Barcola deviendrait la plus grosse vente de l’histoire du Paris SG, loin devant les 90 millions d’euros de Neymar pour son transfert à Al-Hilal à l’été 2023.

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