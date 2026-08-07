PSG : Urgent ! Le transfert de Zion Suzuki bouclé pour 36M€

Avant l’ailier belge de l’Ajax Amsterdam, Mika Godts, le PSG pourrait prochainement annoncer l’arrivée de Zion Suzuki en provenance de Parme contre une indemnité de 36 millions d’euros. Explications.

« Zion Suzuki n’est qu’à un pas de signer pour PSG »

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Après avoir enregistré la signature de Maghnes Akliouche en provenance de l’AS Monaco pour 50 millions d’euros, le Paris Saint-Germain serait tout proche de finaliser le transfert de Zion Suzuki avec les dirigeants de Parme. D’après les informations du journaliste Nicolò Schira, le transfert du gardien de but japonais à Paris serait désormais imminent. Les deux clubs seraient parvenus à un accord à hauteur de 36 millions d’euros.

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« Zion Suzuki n’est qu’à un pas de signer pour PSG en provenance de Parme pour 36 millions d’euros. Contrat prêt jusqu’en 2031 », a révélé le spécialiste mercato sur les réseaux sociaux ce vendredi. De son côté, Tuttosport indique que Zion Suzuki aurait un souhait pour la saison à venir, être titulaire, et sa décision est ferme et définitive.

Reste à savoir si le PSG pourra lui permettre, lui qui possède Matvey Safonov et Lucas Chevalier. Il y a la possibilité de voir Zion Suzuki être prêté après sa signature au Paris Saint-Germain. La Juventus Turin serait intéressée dans cette optique. Dans le cas contraire, la star japonaise pourrait reconsidérer son arrivée dans la capitale française.

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