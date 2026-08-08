ASSE : La galère reprend déjà pour les supporters

‎L’ASSE s’apprête à lancer sa nouvelle saison de Ligue 2 dans un contexte déjà tendu pour ses supporters. Avant même le coup d’envoi à Sochaux, les autorités ont décidé d’encadrer strictement le déplacement des fans stéphanois.

‎‎ASSE : Un déplacement à Sochaux sous haute surveillance

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‎‎Les supporters de l’ASSE pourront bien prendre place dans le parcage visiteurs du stade Bonal, mais leur voyage ne se fera pas comme ils l’espéraient. La Sous-préfecture de Montbéliard a pris un arrêté imposant notamment un rendez-vous à 18h30 sur le parking du péage de Saint-Maurice, sur l’A36, dans le sens Beaune-Mulhouse.

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‎‎Sur place, les billets devront être remis aux supporters avant leur départ en convoi vers l’enceinte sochalienne. Une escorte policière accompagnera ensuite le groupe jusqu’au stade. Pour une première journée de championnat, l’ambiance promet donc d’être particulière, et pas seulement sur la pelouse.

‎‎Des restrictions qui dépassent les tribunes

‎‎Le dispositif ne s’arrête pas aux portes de Bonal. Les supporters stéphanois ne pourront pas arborer de maillots, écharpes ou autres signes distinctifs de l’ASSE dans les tribunes autres que le secteur visiteur. Plusieurs voies du Doubs seront également interdites aux fans des Verts entre samedi midi et 1 heure du matin.

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‎‎La préfecture a aussi ciblé les objets et comportements susceptibles de provoquer des incidents. Pétards, engins pyrotechniques et banderoles à caractère violent, haineux ou provocateur sont interdits. Le transport et la détention de boissons alcoolisées sont également concernés par les mesures.

‎‎Quand le football commence déjà sous tension

‎‎Ces restrictions pourraient forcément peser sur l’atmosphère entourant ce premier déplacement. Les supporters de l’ASSE sont habitués à suivre leur équipe en nombre, mais devront cette fois composer avec un cadre particulièrement strict. Le moindre écart pourrait rapidement transformer une journée de football en affaire administrative.

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‎‎Pour le club, l’objectif sera donc double : réussir son entrée en championnat et éviter que les événements autour du match ne prennent le dessus. Dans un stade Bonal qui devrait être animé, chaque détail comptera. Même avant le premier coup de sifflet.

‎‎Le signal inquiétant envoyé aux Verts

‎‎Sur le plan sportif, ce déplacement à Sochaux devait symboliser le début d’un nouvel exercice. Il démarre finalement avec une contrainte supplémentaire pour le peuple stéphanois. La décision de la Sous-préfecture de Montbéliard rappelle surtout que les déplacements de supporters restent un sujet sensible pour les autorités.

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‎‎Il faudra désormais espérer que cette journée se déroule sans incident. Car pour l’ASSE comme pour ses supporters, la meilleure réponse à ce dispositif restera encore celle du terrain : du spectacle, des buts et une victoire. Le football a parfois cette élégance simple qui permet de remettre tout le monde d’accord.