Mercato OM : Le remplaçant annoncé de Rulli s’éloigne déjà !

‎‎‎L’OM voit son plan pour l’après-Gerónimo Rulli se compliquer, alors que le gardien argentin se rapproche de Manchester City. Une piste étudiée par les dirigeants marseillais vient déjà de prendre une autre direction, obligeant le club à regarder ailleurs.

‎‎Mercato OM : Le dossier Atubolu prend déjà une mauvaise tournure

La suite après cette publicité

‎‎L’OM avait bien identifié Noah Atubolu comme une option pour prendre la relève de Gerónimo Rulli. Le jeune gardien de Fribourg avait même fait l’objet d’une proposition marseillaise, preuve que son profil intéressait sérieusement la direction phocéenne. Mais le dossier est désormais mal engagé. Selon les informations de Foot Mercato, le portier allemand ne devrait finalement pas rejoindre la Canebière.

Lire aussi : Mercato : Marseille vise du lourd pour remplacer Geronimo Rulli !

‎‎La raison est essentiellement financière. Les exigences liées à l’opération dépasseraient les possibilités actuelles de l’Olympique de Marseille, qui doit composer avec plusieurs impératifs sur ce mercato. Et pendant que Marseille calcule, la concurrence avance. Kicker indique également que le gardien est convoité en Serie A, avec Naples parmi les clubs intéressés par sa situation.

‎‎Marseille avait pourtant sorti les arguments

‎‎Le dossier avait de quoi séduire. Atubolu représente un gardien jeune, avec une expérience déjà intéressante au plus haut niveau allemand et un potentiel susceptible de correspondre à la stratégie marseillaise. L’Olympique de Marseille aurait ainsi envisagé de lui confier une place importante dans sa hiérarchie, ce qui pouvait constituer un argument de poids pour convaincre le joueur.

À voir

Mercato PSG : Le Bayern vise un énorme coup au Paris SG

Lire aussi : Mercato : Marseille en difficulté pour la succession de Rulli !

‎‎Mais dans un mercato, les promesses ne suffisent pas toujours. Le club doit également trouver le bon équilibre entre ambition sportive et réalité économique. Or, sur ce dossier, l’équation semble devenue trop difficile à résoudre. Le départ de Rulli n’est pourtant plus une hypothèse lointaine : Manchester City et l’OM auraient trouvé un accord pour le transfert du gardien argentin, même si certains détails restent à finaliser.

‎‎Un départ qui oblige Marseille à accélérer

‎‎La situation devient donc urgente pour les dirigeants marseillais. Rulli, arrivé à l’été 2024, est sur le point de tourner la page après deux saisons et 73 rencontres disputées sous le maillot olympien. Manchester City souhaite l’intégrer comme doublure de Gianluigi Donnarumma, et l’international argentin aurait donné son accord pour rejoindre le champion anglais.

‎‎Dans ce contexte, Marseille ne peut pas se permettre de rester longtemps sans solution. Le futur de Jeffrey de Lange n’offrant pas non plus toutes les garanties, le chantier du gardien devient particulièrement sensible. Selon Foot Mercato, Guillaume Restes constitue actuellement une priorité pour les Olympiens et le portier toulousain serait favorable à une arrivée à Marseille. Reste maintenant à trouver un terrain d’entente.

‎‎Le vrai défi de Marseille : éviter le casting de dernière minute

‎‎Le départ annoncé de Rulli change complètement la pression qui pèse sur Marseille. Le club perd un gardien expérimenté et doit lui trouver un successeur capable d’assumer immédiatement la responsabilité d’un poste extrêmement exposé. À Marseille, une mauvaise sortie aérienne peut rapidement devenir une affaire d’État. Le futur numéro 1 devra donc avoir les épaules solides.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Accord scellé pour un nouveau transfert majeur

À voir

ASSE : La galère reprend déjà pour les supporters

Comment McCourt a sauvé l’Olympique de Marseille

‎‎L’échec du dossier Atubolu n’est pas forcément une catastrophe. Il rappelle surtout que le mercato olympien devra être mené avec précision. Guillaume Restes apparaît désormais comme une piste particulièrement importante, mais rien n’est encore acquis. Marseille doit avancer vite, sans se précipiter. Car entre un gardien à recruter et un Rulli à remplacer, le temps, lui, ne joue clairement pas en faveur du club phocéen.