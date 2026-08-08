Sochaux – ASSE : La première compo de Cathro à Saint-Etienne

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La première compo de l’ASSE pour la saison 2026-2027 devrait être constituée d’un peu plus de 60 % de joueurs présents la saison dernière.
ASSE : Les recrues Naïr, Csongvai, Breum et Ballo alignés contre le FC Sochaux
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Quelle équipe le nouvel entraîneur de l’ASSE va-t-il aligner contre le FC Sochaux-Montbéliard, ce samedi (20h45) au stade Auguste-Bonal ? C’est la grande interrogation chez les supporters stéphanois, à quelques heures de la première journée de Ligue 2.
En attendant la compo officielle de Ian Cathro, nous vous proposons la compo probable. Elle est composée des joueurs qui ont eu le plus de temps de jeu pendant la préparation estivale. Sans surprise, Gautier Larsonneur sera le gardien titulaire.À voirMercato PSG : 50M€ ! Luis Enrique tient son attaquant, il arrive
En défense, le technicien écossais a placé sa confiance en Julien Le Cardinal, le nouveau capitaine. Il devrait être associé dans l’axe à la première recrue estivale de l’ASSE, Sohaib Naïr. Kevin Pedro et Joao Ferreira devrait être dans les couloirs.
Dans l’entrejeu, l’on devrait retrouver Maxime Bernauer en position de sentinelle devant la défense. Les recrues Jakob Breum et Aron Csongvai devraient accompagner le défenseur central repositionné au milieu.
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En attaque, le trio composé de Thierno Ballo, Josuha Duffus et Irvin Cardona est fortement pressenti.
La compo probable de l’ASSE contre le FC Sochaux :
Gardien de but : G. Larsonneur
Défenseurs : K. Pedro, Le Cardinal, S. Naïr, J. Ferreira
Milieux de terrain : A. Csongvai, M. Bernauer, J. Breum
Attaquants : I. Cardona, J. Duffus, T. Ballo