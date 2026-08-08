Mercato ASSE : Ça s’accélère, deux offres XXL arrivent pour ce crack  

Ça se bouscule pour l’avenir de Zuriko Davitashvili à l’ASSE. Deux sérieux prétendants se déchirent pour s’attacher ses services pendant ce mercato estival.

Mercato ASSE : Deux géants européens s’attaquent à Zuriko Davitashvili.

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L’ASSE risque de perdre sa star cet été. Très en vue à 25 ans, l’ailier géorgien Zuriko Davitashvili suscite un vif intérêt en Europe. L’Atalanta Bergame et l’Olympiakos surveillent attentivement son profil, prêts à attaquer.

Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur reste solidement ancré dans le Forez, ce qui garantit au club un vrai pouvoir de négociation. Les dirigeants réclament 20 millions d’euros pour le céder. Auteur de 16 buts et 5 passes en 33 matchs, l’international géorgien sort d’un exercice remarquable qui justifie l’intérêt de ses prétendants.

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Ces chiffres résument son influence dans le secteur offensif stéphanois. Davitashvili a apporté des buts, mais aussi de la percussion. Sa campagne réussie a renforcé sa valeur sur le marché. L’ASSE devra trancher. Le dossier pourrait donc prendre une place importante dans le mercato des Verts. Saint-Étienne devra choisir entre conserver un élément offensif redoutable ou étudier une vente susceptible de renflouer ses caisses.

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Céder un élément clé affaiblirait l’attaque, mais une offre approchant les 20 millions va faire du bien aux finances. Avec un contrat courant jusqu’en 2028, l’ASSE conserve du temps et peut négocier sans urgence. À l’Atalanta comme à l’Olympiakos, il faudra donc se montrer convaincant. Les Verts attendent désormais des propositions concrètes.