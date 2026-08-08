Mercato : C’est confirmé, le Stade Rennais recale un top joueur  

La décision est prise. Youssouf Fofana n’est pas une véritable cible pour les dirigeants rennais. Son nom aurait simplement été transmis au club par son agent, sans que le Stade Rennais décide d’aller plus loin.

Mercato Stade Rennais : Youssouf Fofana ne viendra pas à Rennes

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Youssouf Fofana ne rejoindra pas le Stade Rennais. Si l’Olympique de Marseille et le club breton semblaient lutter pour attirer le milieu de l’AC Milan pendant ce mercato estival, la réalité diffère. Rennes n’a pas planifié sa venue.

Arrivé en Lombardie à l’été 2024 après son départ de l’AS Monaco, l’international français traverse une période compliquée chez les Rossoneri. Un départ se profile avant la fin du marché estival. La Ligue 1 représentait une porte de sortie pour relancer sa carrière. Mais le Stade Rennais ne lui tend pas la main.

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Rennes écarte le joueur. Selon le compte X @jonathan35001, l’agent du joueur aurait initié le contact en proposant son crack à la direction rouge et noir. Le club breton a rejeté cette option. Aucune négociation n’a démarré. La piste rennaise semble ainsi à mettre de côté. Pour Fofana, la question reste maintenant de savoir où il poursuivra sa carrière.

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L’Olympique de Marseille, également annoncé sur ce dossier, pourrait-il se montrer plus intéressé ? Rien n’est encore acté. Le départ de Youssouf Fofana de l’AC Milan reste possible, mais sa prochaine destination demeure encore incertaine. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande du milieu tricolore est estimée à 23 millions d’euros.